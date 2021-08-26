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В Сети появилось видео момента взрыва у аэропорта в Кабуле

  /   Обновлено: 26 августа 2021 18:24
Происшествия
В Сети появилось видео момента взрыва у аэропорта в Кабуле
Pr Scr youtube.com  /  AFP news agency

Кабул, 26 августа. Момент ЧП у кабульского аэропорта сняли на видео. По последним данным, жертвами взрыва стали не менее 13 человек, среди них есть дети. Еще около 50 человек пострадали.

Мощный взрыв прогремел за пределами восточных ворот территории воздушной гавани. Помимо этого, были слышны звуки стрельбы. Минобороны Турции сообщает, что было два взрыва. Очевидцы заявили, что в результате погиб смертник. Официальной информации об этом нет. Среди пострадавших есть талибы и американские военные.

Ранее руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров прокомментировал возрастающую активность «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) на севере Африки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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