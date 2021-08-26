Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 19:40
19:40
Политика
Le Monde: коренные жители Бразилии провели крупнейший протест в защиту земли предков
19:38
Украина
Украинцы высмеяли бронированный кабриолет ВСУ, представленный на параде в Киеве
19:38
Весь мир
Общественные деятели ЦАР выступили за отмену санкций ООН в отношении республики
19:38
Происшествия
Жертвами теракта в аэропорту Кабула стали не менее 40 человек
19:36
Происшествия
Суд признал законным приговор хирургу за прокол легкого пациентке
19:36
Шоу-бизнес
Адвокат раскрыл новые данные о смерти Легкоступовой и потребовал возбуждения дела
19:32
Происшествия
При взрыве в воинской части Казахстана пострадали более 30 человек
19:32
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Джиган и Пугачева платят за образование детей
19:31
Весь мир
Ряды правоохранительных служб ЦАР пополнили 652 новобранца
19:31
Общество
Вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» зарегистрировали в России
Все новости

Уразов оценил подготовку Башкирии к проведению финала WorldSkills Russia

  /   Обновлено: 26 августа 2021 18:13
Общество
Уразов оценил подготовку Башкирии к проведению финала WorldSkills Russia
vk.com  /  Андрей Чибис

Уфа, 26 августа. Подготовку Башкирии к финалу WorldSkills оценил гендиректор АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберт Уразов, и объяснил важность для школ участия в рейтинге.

Участие в рейтинге позволяет мотивировать общеобразовательные учреждения для развития, отметил Уразов отвечая на вопрос, может ли ежегодный выбор лучших школ привести к тому, что не попавшие в него заведения будут постоянно оставаться в аутсайдерах. Естественный рост всегда происходит неравномерно. Рейтинг является инструментом, который позволяет выделить образовательные учреждения, добившиеся высоких результатом, объяснил Уразов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

«Посмотрите на этот рейтинг, он все равно подвижный, он меняется. Если отказаться от рейтинга, это будет означать, что мы в среднем находимся внизу. Мне кажется, сама чемпионатная логика, сам дух соревнований, всегда движет прогресс вперед», — отметил гендиректор агентства.

Также Уразов дал высокую оценку уровню подготовки Республики Башкортостан к проведению финала чемпионата WorldSkills Russia, который заключается в популяризации рабочих профессий и повышении статуса профессиональной подготовки. Он отметил, что Башкирия приложила много усилий к мероприятию.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ранее предложил Уфу в качестве площадки для постоянного проведения финалов WorldSkills Russia. Он заявил, что в регионе для этого достаточно ресурсов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Уразов оценил подготовку Башкирии к проведению финала WorldSkills Russia
школы worldskills уразов
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru