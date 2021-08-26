Уразов оценил подготовку Башкирии к проведению финала WorldSkills Russia

Уфа, 26 августа. Подготовку Башкирии к финалу WorldSkills оценил гендиректор АНО «Агентство развития профессионального мастерства» Роберт Уразов, и объяснил важность для школ участия в рейтинге.

Участие в рейтинге позволяет мотивировать общеобразовательные учреждения для развития, отметил Уразов отвечая на вопрос, может ли ежегодный выбор лучших школ привести к тому, что не попавшие в него заведения будут постоянно оставаться в аутсайдерах. Естественный рост всегда происходит неравномерно. Рейтинг является инструментом, который позволяет выделить образовательные учреждения, добившиеся высоких результатом, объяснил Уразов в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

«Посмотрите на этот рейтинг, он все равно подвижный, он меняется. Если отказаться от рейтинга, это будет означать, что мы в среднем находимся внизу. Мне кажется, сама чемпионатная логика, сам дух соревнований, всегда движет прогресс вперед», — отметил гендиректор агентства.

Также Уразов дал высокую оценку уровню подготовки Республики Башкортостан к проведению финала чемпионата WorldSkills Russia, который заключается в популяризации рабочих профессий и повышении статуса профессиональной подготовки. Он отметил, что Башкирия приложила много усилий к мероприятию.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров ранее предложил Уфу в качестве площадки для постоянного проведения финалов WorldSkills Russia. Он заявил, что в регионе для этого достаточно ресурсов.