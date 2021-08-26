Ливанская армия провела кампанию по конфискации незаконных резервов топлива

Бейрут, 26 августа. Силовые структуры Ливана провели широкомасштабную поисковую операцию, в результате которой изъяли несколько миллионов литров горючего, спрятанного торговцами в подземных резервуарах.

Это топливо массово скупалось спекулянтами по сниженным ценам во время действия программы субсидирования. Впоследствии они перепродавали его на черном рынке либо отправляли контрабандой в Сирию, где также наблюдается дефицит бензина и дизельного горючего на заправках.

There’s a severe fuel shortage in Lebanon, and one of the government’s few solutions is to seize fuel storage tanks and hand out the stores to citizens.



Early this morning one of those tanks blew up, and at least 28 people are dead. https://t.co/uij3HCT0ny — Nafisa Eltahir (@nafisaeltahir) August 15, 2021

Как сообщается, многие резервуары были помещены в ямы и присыпаны сверху песком.

Наибольшее количество запасов найдено в столице провинции Бекаа, городе Захла, — более 1,5 млн литров.

Махинации с лекарствами

Похожие рейды организовало и министерство здравоохранения страны, проведя инспекции по складам в южной части Ливана. Там было обнаружено множество лекарств для лечения осложнений при коронавирусе, нарушений артериального давления; запасы антибиотиков и детского питания — большая их часть также реализовалась государством в рамках программы субсидирования. При этом витрины аптек в населенных пунктах остаются пустыми.

#Lebanon’s Minister of Health Hamad Hassan has raided a #medicine warehouse in south Lebanon after the ministry received intel that the owner had stockpiled subsidized medicines amid a worsening shortage in medicine in the crisis-hit country.https://t.co/aDXiN6XcCM — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 25, 2021

В результате проверок выявлено, что в мошеннических схемах были замешаны Хосейн Фнейш, брат представителя «Хезболлы» в министерстве энергетики и водных ресурсов Мухаммада Фнейша, и Иссам Ахмед Халифа из ливанского филиала компании NewPharm.

Реакция населения

Информация об этих операциях вызвала гневные отзывы у населения страны, которое в течение нескольких месяцев страдало от дефицита топлива и лекарств. Люди не могли получить врачебную помощь из-за отсутствия медикаментов, а нехватка горючего приводила к перебоям с электричеством, необходимым для работы оборудования, и вынуждала автовладельцев стоять в многочасовых очередях перед пустыми заправками.

Lebanon Banks Increase Exchange Rate for Dollar Deposits https://t.co/81NRdzNx3X to 3850 lira per dollar, while article reports the black market rate for dollars reaches 8000 pic.twitter.com/0KzUksKoGv — Jayson Casper (@jnjcasper) June 30, 2020

При этом ситуация с АЗС не изменилась даже после того, как правительство на прошлой неделе повысило ставку для закупки топлива с 3900 до 8000 ливанских фунтов за доллар. Конечная цена горючего выросла почти вдвое — до 88 и 65 долларов за 20 литров бензина или дизеля соответственно, однако дефицит сохранялся на прежнем уровне.

После публикации результатов рейдов руководством страны многие граждане призвали к уголовному преследованию мошенников. Но, согласно ливанскому законодательству, такие действия можно рассматривать лишь как административные правонарушения, которые караются штрафом или арестом на срок до полугода.

Недовольство промедлением властей

Некоторые из государственных деятелей подвергли критике эти шаги правительства за то, что они были проведены слишком поздно. Дефицит лекарств наблюдается уже около трех месяцев, так как Центробанк не мог оплатить поставки, а свободный импорт фармацевтических товаров запрещен законом.

«Все кампании по обеспечению безопасности и рейды следовало провести намного раньше. Нельзя было ждать накопления запасов лекарств и горючего. После этих инспекций Ливан оказался плавучим островом в море бензина и дизельного топлива. Опасность тут в том, что все эти резервы хранились в жилых районах», — заявил глава парламентского комитета по здравоохранению Иссам Араджи журналистам Arab News, добавив, что в течение года неоднократно предупреждал членов правительства о незаконных накоплениях лекарств.

LEBANON DEADLY PETROL TANK BLAST



‘A petrol tank explosion killed 27 people and injured 79 others. The army said the explosion occurred as soldiers handed out petrol seized from black marketeers in the Akkar region. The cause of the blast was not clear.'https://t.co/7DH3scRukj — GlobalUnion (@GlobalUnion3) August 16, 2021

«Они настаивали на том, что люди хранят лекарства у себя дома. Люди не могут позволить себе хлеб насущный. Каким образом они способны закупать такие количества препаратов? Полагаю, министр здравоохранения наконец-то решил принять меры, получив информацию о компаниях, которые прячут медицинские средства. Но все эти действия будут напрасными, если нарушителей не накажут в назидание остальным», — заключил Араджи.

Дефицит топлива, лекарств и продовольствия в Ливане усугубляется на фоне растущего финансового кризиса. За истекший год цена национальной валюты по отношению к доллару упала более чем на 90%. При этом официальный курс, по которому осуществлялись закупки субсидируемых товаров, был многократно ниже фактического, что истощало резервы Центрального банка страны и в итоге привело к прекращению программы поддержки населения. Этноконфессиональный конфликт между президентом и премьер-министром не позволяют сформировать новый кабинет министров с тех пор как старый ушел в отставку после взрыва в порту Бейрута. Это, в свою очередь, не позволяет принять необходимые законы и провести реформы, что разблокирует транши международных финансовых организаций и поспособствует выходу из кризиса.