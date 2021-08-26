Замглавы Минпросвещения Бугаев отметил важность среднего образования в России

Москва, 26 августа. Первый замминистра просвещения России Александр Бугаев выступил на заседании в рамках деловой программы финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

По словам замглавы Минпросвещения, одной из главных задач системы среднего профессионального образования — быть встроенной. Она должна быть обязательной составляющей подготовки кадров для определенного производства. В этой части необходимо решить две задачи. Первая из них — синхронизация, что позволяет гарантировать выпускникам заведений системы СПО рабочие места.

«Потому что одно из ключевых потребностей молодого человека, конечно, является рабочее место. Также мы испытываем очень серьезную потребность в профессиональных рабочих кадрах», — заявил Бугаев.

Системе профессионального образования необходимо на высоком уровне отвечать на вызов, который стоит перед всей образовательной системой России.

«Мы должны готовить тех, кто потом пригодится на предприятии и будет вносить реальный вклад в развитие нашей страны и в развитие экономики нашей страны, в народное хозяйство», — подытожил замминистра.

ФАН ранее опубликовал эксклюзивный комментарий о финале чемпионата «Молодые профессионалы» главы Башкортостана Радия Хабирова.