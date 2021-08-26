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Российские беспилотники смогут мониторить ситуацию в районе Арктики
Армия
Российские беспилотники смогут мониторить ситуацию в районе Арктики
Prt Scr twitter.com  /  Министерство обороны Казахстана

Кубинка, 26 августа. Беспилотные летательные аппараты могут представлять большую пользу в Арктическом регионе. Об этом рассказал генеральный конструктор АО «Кронштадт» Николай Долженков.

В интервью телеканалу «Звезда» специалист сообщил, что применение дронов в Арктике может оказать существенную помощь при мониторинге ситуации на Северном пути. В ходе военно-технического форума «Армия-2021» Долженков подчеркнул, что его предприятие рассчитывает заключить новые соглашения для реализации этого направления.

«Мы бы хотели предложить наши технологии для мониторинга Северного пути. Для прокладки и понимания ледовой обстановки для тех же ледоколов», — заявил генконструктор «Кронштадта».

Ранее сообщалось, что заместитель министра обороны России Алексей Криворучко анонсировал поставки тяжелого ударного беспилотника «Альтиус» в войска осенью 2021 года. ВС РФ уже получают такие ударные БПЛА, как «Форпост» и «Иноходец» («Орион»).

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арктика бпла севморпуть армия-2021
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