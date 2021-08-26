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Взрыв прогремел в Казахстане рядом с киргизской границей

  /   Обновлено: 26 августа 2021 18:20
Происшествия
Взрыв прогремел в Казахстане рядом с киргизской границей
pixabay.com

Тараз, 26 августа. Мощный взрыв прогремел в Казахстане на территории воинской части, расположенной вблизи границы с Киргизией, сообщает Минобороны республики.

По данным министерства, ЧП произошло на территории склада. Военный объект расположен вблизи города Тараза. Информации о погибших и пострадавших пока не поступало. Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Незадолго до этого у ворот аэропорта Кабула прогремел взрыв. По информации СМИ, погибли по меньшей мере 13 человек. Представители США сообщили, что среди жертв есть американские военные.

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Казахстан взрыв граница
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