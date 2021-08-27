Глава СОК Петербурга Гутников пояснил, есть ли на Паралимпиаде нечестное судейство

Прошедшая в Токио Олимпиада запомнилась россиянам вопиющей ситуацией, когда художественных гимнасток Дину и Арину Авериных засудили в ходе индивидуальных выступлений. Стартовавшие два дня назад летние Паралимпийские игры заставляют задуматься — нет ли и здесь такого феномена, как несправедливое судейство в отношении национальных сборных. Ответить на этот вопрос попытались эксперты — гости пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Так, генеральный директор Специального олимпийского комитета (СОК) Санкт-Петербурга Сергей Гутников отметил, что нашей паралимпийской сборной и так вновь досталось из-за наложенных на страну санкций. Как и на Олимпиаде, команда России официально дисквалифицирована и выступает как Паралимпийский комитет России.

«Такие виды спорта, как, допустим, легкая атлетика, — как там можно [засудить], там только если недопуск, фальстарт и так далее. Ну а в баскетболе судья может чисто психологически команду «сплавить». Или волейбол сидя — там тоже есть четкие правила, но там судья может влиять на игру. Это все равно субъективизм. Если и здесь к нам будут предъявлять [претензии], это уже тогда вообще [за гранью допустимого]», — говорит Сергей Гутников.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Однако есть и спортивные дисциплины, лишенные возможности грязного судейства, — например, фехтование. Главный тренер сборной Санкт-Петербурга по парафехтованию, фехтованию на колясках Роза Тойсова говорит, что и на традиционных Олимпийских играх именно фехтовальщики завоевали золота больше других спортсменов. Остается надеяться, что тот же уровень будет нами достигнут и на Паралимпиаде.

«Слава богу, фехтование — это более или менее объективный вид спорта. Конечно, бывают случаи, когда разбирают, кто прав, кто виноват. Но это, как правило, на Олимпийских играх минимизировано. Очень грамотное судейство — судей отбирают по самым высоким критериям. Как правило, редко засуживают, [хоть и] бывают случаи. Но на Олимпиадах и Паралимпиадах, как правило, не бывает такого», — отмечает Роза Тойсова.

Ранее ФАН сообщал, что сборная России уверенно закрепилась на третьем месте в общем медальном зачете мировых состязаний. Российские спортсмены принесли в нашу копилку 17 наград, 11 из которых были завоеваны во второй день Паралимпиады.