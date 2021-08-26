Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 18:08
18:07
Общество
Мать Аршавина не прописывала невестку в доме в Приморском районе Петербурга
18:05
Экономика
Замглавы Минпросвещения Бугаев отметил важность среднего образования в России
18:05
Общество
Как в РФ изменят выплаты на детей, кто получит осенью деньги, будут ли новые выходные
18:05
Армия
Российские беспилотники смогут мониторить ситуацию в районе Арктики
18:03
Происшествия
Взрыв прогремел в Казахстане рядом с киргизской границей
18:02
Происшествия
Суд продлил арест бизнесмену Виктору Батурину
18:00
Армия
ВДВ России первыми в мире десантируют полностью оборудованный мобильный госпиталь
17:59
Общество
Более половины петербургских педагогов вакцинировались от COVID-19
17:58
Армия
Возможность внедрения военных изобретений в ВС РФ обсудили на форуме «Армия-2021»
17:57
Общество
Власти Подмосковья отменили ограничения при заселении в отели
Все новости

ВДВ России первыми в мире десантируют полностью оборудованный мобильный госпиталь
Армия
ВДВ России первыми в мире десантируют полностью оборудованный мобильный госпиталь
vk.com  /  ВДВ России

Москва, 26 августа. Воздушно-десантные войска России проведут уникальную высадку на парашютах полностью оборудованного военного госпиталя, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что десантники осуществят данный маневр в рамках экспериментального тактико-специального учения, которое пройдет 27 августа сразу в Ивановской и Костромской областях. Представители оборонного ведомства подчеркнули, что подобная высадка является уникальной, поскольку никто в мире такого не делал.

«Впервые в мировой практике военный госпиталь будет десантирован парашютным способом из тяжелых военно-транспортных самолетов», — сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что десантируемый медицинский пункт будет включать в себя полный комплект необходимой техники, материальных средств и систем жизнеобеспечения. Сразу по приземлению он будет оперативно собран и готов к приему «пациентов».

Ранее сообщалось, что учения сил материально-технического обеспечения ВС РФ прошли в Мурманской области. Российские военные отработали применение сил материально-технического обеспечения во время отражения атаки с арктического направления.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ВДВ России первыми в мире десантируют полностью оборудованный мобильный госпиталь
россия учения вдв рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru