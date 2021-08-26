ВДВ России первыми в мире десантируют полностью оборудованный мобильный госпиталь

Москва, 26 августа. Воздушно-десантные войска России проведут уникальную высадку на парашютах полностью оборудованного военного госпиталя, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Отмечается, что десантники осуществят данный маневр в рамках экспериментального тактико-специального учения, которое пройдет 27 августа сразу в Ивановской и Костромской областях. Представители оборонного ведомства подчеркнули, что подобная высадка является уникальной, поскольку никто в мире такого не делал.

«Впервые в мировой практике военный госпиталь будет десантирован парашютным способом из тяжелых военно-транспортных самолетов», — сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что десантируемый медицинский пункт будет включать в себя полный комплект необходимой техники, материальных средств и систем жизнеобеспечения. Сразу по приземлению он будет оперативно собран и готов к приему «пациентов».

Ранее сообщалось, что учения сил материально-технического обеспечения ВС РФ прошли в Мурманской области. Российские военные отработали применение сил материально-технического обеспечения во время отражения атаки с арктического направления.