Возможность внедрения военных изобретений в ВС РФ обсудили на форуме «Армия-2021»

Кубинка, 26 августа. Внедрение военных изобретений в российскую армию стало темой обсуждения в рамках военно-технического форума «Армия-2021».

Итоги изобретательской и рационализаторской деятельности, а также внедрение научно-технических достижений в первые шесть месяцев 2021 года обсудили в рамках научно-деловой программы выставки «Армия-2021». Среди других тем: основные направления развития по созданию изобретений и оптимизации в рядах Вооруженных сил России.

В заседании круглого стола 26 августа принимали участие должностные лица, которые ответственны за организацию рационализаторской и изобретательской работы в видах и родах войск, военных округах, Северном флоте, органах управления Минобороны России.

По итогам первого полугодия 2021 года военные изобретатели получили 611 патентов на свои изобретения и 3440 удостоверений по предложениям об оптимизации. Показатели в два раза превосходят данные за тот же период 2020 года. В ходе круглого стола состоялась церемония награждения создателей изобретений и рационализаторов.

В ходе форума «Армия-2021» обсудили и взаимодействие между ведомствами для выполнения научно-исследовательских работ на базе технополиса «ЭРА». Отдельно была затронута тема квотирования денежных средств на проведение научных исследований.