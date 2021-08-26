В ДНР спрогнозировали сроки полного уничтожения Украины

Донецк, 26 августа. Через 10 лет Украина как государство может прекратить свое существование, заявил депутат Народного совета Донецкой Народной республики Александр Быкадоров.

Парламентарий объяснил, что нынешний курс Украины, как во внешней, так и во внутренней политике, приведет через 10 лет к тому, что страны не станет совсем.

Недавно Украина отметила праздник 30-летия независимости. На главной улице Киева провели парад, участие в котором приняли солдаты НАТО.

«Я не думаю, что нынешний политический вектор будет продолжаться вечно. Зло склонно к самоуничтожению, и мы уже видим, что на Украине эти процессы начались и набирают обороты. Тем более что вся эта нацистская риторика, бесконечное политическое попрошайничество, внутренние проблемы западных кураторов Украины - все это ведёт к тому, что Украина скоро станет не интересна самому Западу», — рассказал РИА Новости депутат.

Быкадоров уверен, что вслед за Крымом и Донбассом, которые приняли российскую сторону, пойдут и другие города, неразрывно связанные с Россией.

По мнению парламентария, Украина может сохраниться как самостоятельное государство, если изменит курс внутренней политики.

Ранее председатель комитета Народного совета ДНР выразил надежду, что когда-нибудь Киев «отстанет» от Донбасса, так как обратного пути уже нет, передавал ФАН.