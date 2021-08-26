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Главе Федерации тяжелой атлетики США вынесли выговор за критику российского коллеги

  /   Обновлено: 26 августа 2021 17:57
Спорт
Главе Федерации тяжелой атлетики США вынесли выговор за критику российского коллеги
wikipedia.org  /  Public Domain

Вашингтон, 26 августа. Директору Федерации тяжелой атлетики США Энтони Эндрюсу объявили выговор после критики российского коллеги Максима Агапитова.

Члены комиссии по этике и дисциплинарной ответственности Международной федерации тяжелой атлетики (EDC IWF) рассмотрели жалобу главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова. Он обратился к сотрудникам организации с просьбой отреагировать на критику Энтони Эндрюса в свой адрес. Глава Федерации тяжелой атлетики США выражал недовольство тем, что Агапитов занимает пост президента ФТАР. В результате Эндрюсу был сделан выговор, сообщает ТАСС. Сам Агапитов, являющийся членом IWF, решение организации пока никак не комментировал.

Ранее Тина Канделаки резко отреагировала на уход Арустамяна с «Матч ТВ». Журналист принял решение покинуть телеканал после интервью с Павлом Мамаевым.

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сша эндрюс тяжелая атлетика выговор Агапитов
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