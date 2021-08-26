Главе Федерации тяжелой атлетики США вынесли выговор за критику российского коллеги

Вашингтон, 26 августа. Директору Федерации тяжелой атлетики США Энтони Эндрюсу объявили выговор после критики российского коллеги Максима Агапитова.

Члены комиссии по этике и дисциплинарной ответственности Международной федерации тяжелой атлетики (EDC IWF) рассмотрели жалобу главы Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова. Он обратился к сотрудникам организации с просьбой отреагировать на критику Энтони Эндрюса в свой адрес. Глава Федерации тяжелой атлетики США выражал недовольство тем, что Агапитов занимает пост президента ФТАР. В результате Эндрюсу был сделан выговор, сообщает ТАСС. Сам Агапитов, являющийся членом IWF, решение организации пока никак не комментировал.

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