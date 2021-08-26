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Министр профобразования отреагировал на попадание колледжа Приморского края в Топ-100 лучших
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Министр профобразования отреагировал на попадание колледжа Приморского края в Топ-100 лучших
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Приморский край впервые попал в Топ-100 лучших образовательных организаций среднего профессионального образования. Место в списке завоевал «Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж».

Министр профессионального образования и занятости населения региона Сергей Дубовицкий положительно отреагировал на прорыв коллег. Он назвал победу «маленькой, но очень ценной».

«Наш регион сейчас первые представлен в Топ-100. Но я уверен, что это первый раз, но точно не последний. Конечно, причина — это труд. Ежедневный труд педагогов, старания наших студентов и успех наших выпускников, когда они выходят на рынок труда», — объясняет политик.

Дубовицкий отметил, что основной вклад в достижение высоких результатов внесли совместные усилия участников образовательного процесса. По его мнению, теперь Приморский край надолго обоснуется в рейтинге лучших.

Министр подчеркнул, что в последнее время регион принимал активное участие в федеральных конкурсах по созданию мастерских по модели WorldSkills. Напомним, что именно на базе финала IX национального чемпионата прошло награждение колледжей.

Стоит отметить, что министерство профобразования в Приморском крае появилось только два месяца назад. Новый орган исполнительной власти начал работу 1 июля текущего года.

«Это новый формат на те вызовы, которые стоят перед развивающейся экономикой Приморского края, когда мы понимаем, что происходит разбалансировка рынка труда и рынка трудовых ресурсов. Это министерство сейчас можно ассоциировать с тем, которое отвечает за обеспечение кадрами экономики Приморского края», — заявил Дубовицкий.

В 2020 году в Топ-100 лучших учреждений среднего образования впервые вошли 11 субъектов Российской Федерации. Больше всего победителей оказалось из Москвы — 12 колледжей. На втором месте Тюменская область. Десять объектов СПО на ее территории оказались в рейтинге. 

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приморский край worldskills среднее образование
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