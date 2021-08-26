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Представитель Минобразования Татарстана раскрыл секрет успеха колледжей республики
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Восемь учреждений среднего профессионального образования Татарстана вошли в Топ-100 лучших.

Первый заместитель министра образования и науки региона Андрей Поминов считает, что это заслуженный итог работы специалистов республики.

«Честно говоря, Татарстан привык получать такие награды. И не по одной. Это действительно высокая оценка и системы образования всей республики, и также конкретно каждого колледжа или техникума», — считает представитель Минобразования региона.

По словам Поминова, награды получили флагманские учреждения республики. Это колледжи по подготовке будущих педагогов, строителей, представителей гражданской защиты, специалистов в сфере информационных технологий и другие. Андрей Поминов считает, что секрет успеха заключается в сплоченной работе команды.

«Начиная с конкретного педагога, с конкретного студента и заканчивая на уровне руководства республики, которое поддерживает систему профессионального образования. Поддерживает движение WorldSkills», — объясняет Поминов.

Татарстан одним из первых в России включился в проведение чемпионата. Андрей Поминов назвал республику передовиком, стоящим у истоков движения.

Напомним, что вручение наград учреждениям СПО прошло в рамках финала IX национального чемпионата WorldSkills, который проходит в Уфе с 25 по 29 августа.

 

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уфа образование колледжи worldskills
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