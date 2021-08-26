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ИГ взяло ответственность за теракт в Кабуле

  /   Обновлено: 26 августа 2021 18:03
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракт в Кабуле
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 26 августа. Боевики ИГИЛ1 (организация запрещена в РФ как террористическая) выступили с заявлением о том, что им не нравится Эмират. Также они пригрозили, что теракты будут продолжаться.

Сторонники ИГ1 призывают к созданию исламского государства1 Хоросан. Также они пригрозили новыми ЧП. Таким образом, террористы взяли на себя ответственность за нападение на аэропорт Кабула.

Ранее взрыв прогремел за пределами восточных ворот аэропорта. Помимо этого, были слышны звуки стрельбы. Минобороны Турции сообщает, что за пределами воздушной гавани также был слышен второй хлопок. Очевидцы заявили, что в результате погиб смертник. Официальной информации об этом нет.

По последним данным, в результате теракта погибли не менее 13 человек, включая детей, есть раненые среди талибов и американских военных. Всего травмы получили более 50 человек. Некоторых из них доставили в больницу.

Ранее политолог Захаров связал активизацию ИГ в Ливии с приостановкой операции «Аль-Карама».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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