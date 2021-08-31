Лишая памяти: в Ростовской области хотят снести главное здание «Ямы смерти»

В Ростовской области много памятных мест, которые до сих пор хранят под землей события Великой Отечественной войны. Это и мемориальный комплекс «Кумженская роща», расположенный на западе города в стрелке Дона и Мертвого Донца, и комплекс жертвам фашизма «Змиевская балка», установленный на месте массовых расстрелов ростовчан, а также народный военно-исторический музей «Самбекские высоты», возникший в чистом поле под Таганрогом и преобразовавшийся в последние годы. Все эти комплексы — символы памяти и гордости советского народа и охраняются множеством организаций. Однако далеко не всем мемориалам, к сожалению, оказывается такое почтение.

Жители самого северного городка донского края — Миллерово — уже не первый год бьются за сохранение исторического здания, которое было комендатурой и штабом «Миллеровской ямы», — лагеря для советских военнопленных «Дулаг 125», где только по официальным данным было замучено более 40 тысяч человек. Здание признали аварийным несколько лет назад, и в ближайшее время оно должно пойти под снос. Целым останется лишь музейный комплекс, располагающийся по соседству. ФАН изучил проблему и выяснил кому помешала комендатура бывшего концлагеря, почему ее захотели разрушить.

Миллеровская Яма

Так назывался самый крупный временный пересыльный лагерь, расположившийся под открытым небом в долине реки Глубокой, южнее Миллерово, входящий в состав концентрационного лагеря «Дулаг-125» или Durchgangslager-125. Советских солдат сгоняли в котловину с 20-30 метровыми откосами, местность с высоты просматривалась отлично, так что побег был исключен. Через какое-то время лагерь обнесли колючей проволокой и поставили по периметру пулеметные вышки.

Это произошло в июле 1942 года, когда в процессе наступления немецких войск на южном направлении в окружении оказалось более 40 тысяч красноармейцев из трех советских армий: 9-й, 24-й и 38-й. К 17 июля 1942 года в Миллерово уже находилось более 75 тысяч военнопленных, и немецкие оккупанты просто гнали людей в долину, окруженную высокими берегами реки.

Обессиленные, голодные и изнеможенные красноармейцы все время находились на открытом воздухе. Летом под невыносимой южной жарой, а зимой — на ветреном морозе. Ни быт, ни питание, как свидетельствуют документы военных лет, организованы не были. Согласно воспоминаниям очевидцев, за время пребывания в лагере солдаты поели всю траву и выпили реку так, что она напоминала ручеек. Зачастую сигналом к отбою служили автоматные очереди, только стреляли немцы не в воздух, а по пленным, в результате чего для некоторых из них отбой наступал навсегда.

Чтобы понять весь ужас пересыльного концентрационного лагеря, организованного фашистами, стоит вспомнить автобиографическую повесть Константина Воробьева «Это мы, Господи!», написанную в 1943 году, когда группа партизан, сформированная из бывших военнопленных, вынуждена была временно уйти в подполье. В книге без прикрас описаны все ужасы немецкого плена, способные перевернуть душу. В «Миллеровской яме» творилось то же самое.

wikipedia.org / Общественное достояние

Секретарь Миллеровского краеведческого общества Ростовской области «Миллеровский краевед», автор книги «Миллеровский котел» Константин Беницкий рассказывает, что, согласно обнародованным документам, местные жители как могли спасали пленных красноармейцев.

«Женщины вымаливали пленных у коменданта, показывали фотокарточки, которые им передавали военнопленные через колючку, и доказывали, что это их родственник. В некоторых случаях красноармейцев выкупали за деньги, вещи или продукты у лагерной охраны, среди которой было много местных полицаев. Ученик восьмого класса одной из Миллеровских школ Иван Плюшкин, зная, что в захваченном городке есть склад гражданской одежды, тайно брал оттуда брюки и рубахи и передавал военнопленным. Ребята помогли сбежать из немецкого плена более 20 солдатам и офицерам», — рассказывает краевед.

Комендатура лагеря располагалась на одной из высочайших точек — в доме «Полячки», так местные до сих пор называют «барский дом», построенный в конце XIX века. На первом этаже строения размещались служебные помещения лагеря, а в подвалах томились советские военнопленные из числа командного состава и сопротивления. Именно дом «Полячки», воплощающий в себе центр концентрационного лагеря, простояв уже более ста с лишним лет, и оказался сегодня под угрозой сноса.

Федеральное агентство новостей / Елена Чепурченко

Дом «Полячки»

Барский дом был построен в 1875 году, помимо него на усадьбе располагалось множество хозяйственных построек и парк с тополево-липовыми аллеями, одна из которых вела к источнику «Голубая криница». На территории парка находилось озеро с вымощенным каменным дном, куда поступала вода. Также возле помещичьего дома располагалась часовня, несохранившаяся до наших дней.

После Гражданской войны территорию дома отдали Донецкому техникуму зерновых культур. Административные и учебные помещения расположились в помещичьем доме, а материально-техническая часть техникума разместилась в хозяйских постройках.

После освобождения советскими войсками военнопленных в 1943 году здесь расположился госпиталь, а в 1944 — вновь Донецкий техникум.

Со временем, когда техникум построил свои корпуса, в доме поселились обычные люди, но в 2006 году помещение было признано непригодным для проживания, а через некоторое время аварийным.

«Согласно постановлению от 01 февраля 2013 г. № 37 г. Миллерово «О сносе и расселения многоквартирных домов, расположенных на территории Миллеровского городского поселения», принято решение администрацией Миллеровского городского поселения расселить жителей дома, а само здание признать подлежащим сносу», — делится редактор газеты «Миллеровская ярмарка» Елена Чепурченко.

Эту информацию подтверждает и краевед Константин Беницкий. По его словам, жилой дом, расположенный по адресу Миллеровский район, Миллерово, улица ДСХТ, дом 6, в настоящее время признан аварийным.

Федеральное агентство новостей / Елена Чепурченко

Согласно документам, назначить ответственных за снос дома должны были еще в марте 2013. Тогда же принялись расселять жильцов, многие из которых не согласились с компенсационными выплатами и подали апелляции. Процесс растянулся на годы, за которые в Миллерово сменилось три главы. Безусловно, о проблеме временно забыли, но когда пришла новая команда, ее обязали исполнить это постановление.

Новые управленцы Миллерово пришли в администрацию в декабре 2020 года. В команде оказались люди, которым далеко не безразлична история собственного поселения, и они встали на защиту дома «Полячки».

За комментарием сложившейся ситуации ФАН обратился в администрацию Ростовской области, в частности в министерство строительства, архитектуры и территориального развития, но там не стали вникать в проблему и ограничились отпиской в администрацию Миллеровского района. Как пояснил начальник отдела имущественно-земельных отношений Миллерово Алексей Бережнов, администрация городского поселения делает все, чтобы сохранить исторический объект.

«Мы направили заявление о включении указанного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ в министерство культуры Ростовской области, а также в региональный комитет по охране объектов культурного наследия. Нами подготовлены документы для обращения в поисковые организации Ростовской области для проведения на данной территории поиска останков советских военнопленных с дальнейшим перезахоронением», — пояснил Алексей Бережнов.

Удивительно, но даже спустя восемь лет со дня выхода постановления в доме «Полячки», который давно расселен, до сих пор числится один человек. Его фигурирование в картотеке не позволяет не только снести здание, но и сделать его объектом культурного наследия или частью мемориала «Жертвам фашизма».

Федеральное агентство новостей / Елена Чепурченко

От жертв фашизма до бюрократии

Сегодня для суда Миллеровского района есть всего одно основание — постановление о сносе от 2013 года, которое не имеет сроков, а значит, его нужно исполнять. Исторические справки суд в расчет не берет. Суды идут постоянно с того времени, как пришла новая команда администрации, кроме того, выписанный жилец, который не отдает ключи, тормозит развитие событий.

Как пояснили в администрации Миллеровсокго городского поселения, на этого жильца уже подали иск о выселении. По факту он выписан и давно зарегистрирован по другому месту жительства, но документально это никак не отображено. Ему направляли письмо, чтобы он передал ключи от квартиры, но никакой реакции не последовало. Поэтому было принято решение воздействовать на него через суд.

Однако каким бы безответственным этот жилец не был, его головотяпство, по всей видимости, не первый год спасает барский дом от сноса. Ему даже можно объявить благодарность за сохранение исторического памятника, пускай и не признанного.

Федеральное агентство новостей / Елена Чепурченко

В настоящее время суды продолжаются. Последнее заседание состоялось на прошлой неделе, и суд отложил решение на 90 дней.

«26 августа текущего года прошло заседание комитета по охране культурного наследия. Сейчас будут рассматривать по регламенту 90 дней, эти документы мы предоставили в суд, и он отложил судебное заседание на тему сноса», — поясняет Алексей Бережнов.

Местные жители выступают за сохранение дома «Полячки». Они уверены, что его следует рассматривать как часть мемориала «Жертвам фашизма» узникам концлагеря «Дулаг-125», без которого мемориальный комплекс не будет целостным. Здание сохранило память для всего человечества тех трагических событий, которые связаны с массовыми расстрелами, пытками и нечеловеческим отношением к советским гражданам со стороны немецких оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

wikipedia.org / Общественное достояние

Местные жители уверены, что им все-таки удастся отстоять дом «Полячки», а при поддержке региональных властей разместить в нем музей «Воинской славы и доблести», где отдельное помещение можно оборудовать под диораму и отразить события, происходившие в пересылочном лагере «Дулаг-125», получившем в народе название «Миллеровская яма» или «Яма смерти».