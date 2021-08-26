Петр Толстой пригрозил Facebook потерей российского рынка

Москва, 26 августа. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале прокомментировал решение суда о штрафах для западных IT-компаний.

Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор американским IT-гигантам. Таким образом, социальная сеть Facebook должна выплатить России 15 миллионов рублей, Twitter – 17 миллионов, а Whatsapp – 4 миллиона.

По словам Толстого, западные корпорации должны уяснить для себя один очень простой факт: если они осуществляют деятельность на российском рынке, зарабатывая огромную прибыль, необходимо подчиняться законодательным нормам страны. При систематических отказах локализовать свои данные компании могут и вовсе утратить возможность работы на территории РФ, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Twitter запустил функцию по борьбе с дезинформацией. Теперь сообщения пользователей, которые потенциально содержат недостоверные данные, будут отмечаться специальным маркером.