Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 18:08
18:05
Экономика
Замглавы Минпросвещения Бугаев отметил важность среднего образования в России
18:05
Общество
Как в РФ изменят выплаты на детей, кто получит осенью деньги, будут ли новые выходные
18:05
Армия
Российские беспилотники смогут мониторить ситуацию в районе Арктики
18:03
Происшествия
Взрыв прогремел в Казахстане рядом с киргизской границей
18:02
Происшествия
Суд продлил арест бизнесмену Виктору Батурину
18:00
Армия
ВДВ России первыми в мире десантируют полностью оборудованный мобильный госпиталь
17:59
Общество
Более половины петербургских педагогов вакцинировались от COVID-19
17:58
Армия
Возможность внедрения военных изобретений в ВС РФ обсудили на форуме «Армия-2021»
17:57
Общество
Власти Подмосковья отменили ограничения при заселении в отели
17:57
Политика
В ДНР спрогнозировали сроки полного уничтожения Украины
Все новости

Петр Толстой пригрозил Facebook потерей российского рынка
Политика
Петр Толстой пригрозил Facebook потерей российского рынка
Пресс-служба заместителя председателя ГД Петра Толстого

Москва, 26 августа. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале прокомментировал решение суда о штрафах для западных IT-компаний.

Таганский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор американским IT-гигантам. Таким образом, социальная сеть Facebook должна выплатить России 15 миллионов рублей, Twitter – 17 миллионов, а Whatsapp – 4 миллиона.

По словам Толстого, западные корпорации должны уяснить для себя один очень простой факт: если они осуществляют деятельность на российском рынке, зарабатывая огромную прибыль, необходимо подчиняться законодательным нормам страны. При систематических отказах локализовать свои данные компании могут и вовсе утратить возможность работы на территории РФ, резюмировал он.

Ранее стало известно, что Twitter запустил функцию по борьбе с дезинформацией. Теперь сообщения пользователей, которые потенциально содержат недостоверные данные, будут отмечаться специальным маркером.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Петр Толстой пригрозил Facebook потерей российского рынка
штрафы соцсети толстой
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru