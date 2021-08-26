Al Hadath: среди погибших при взрыве у аэропорта Кабула есть американские военные

Кабул, 26 августа. Среди погибших при взрыве в кабульском аэропорту есть американские военные, передает телеканал Al Hadath.

По информации Reuters, жертвами теракта стали по меньшей мере 13 человек, в том числе дети. По словам очевидцев, привести бомбу в действие мог смертник. Корреспонденты афганских СМИ сообщили, что после взрыва началась стрельба.

Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон сообщил, что существует вероятность второго теракта в районе воздушной гавани. Он попросил всех, кто сейчас находится поблизости, немедленно удалиться на безопасное расстояние.