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Al Hadath: среди погибших при взрыве у аэропорта Кабула есть американские военные

  /   Обновлено: 26 августа 2021 17:49
Происшествия
Al Hadath: среди погибших при взрыве у аэропорта Кабула есть американские военные
Global Look Press  /  South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency

Кабул, 26 августа. Среди погибших при взрыве в кабульском аэропорту есть американские военные, передает телеканал Al Hadath.

По информации Reuters, жертвами теракта стали по меньшей мере 13 человек, в том числе дети. По словам очевидцев, привести бомбу в действие мог смертник. Корреспонденты афганских СМИ сообщили, что после взрыва началась стрельба.

Посол Франции в Афганистане Давид Мартинон сообщил, что существует вероятность второго теракта в районе воздушной гавани. Он попросил всех, кто сейчас находится поблизости, немедленно удалиться на безопасное расстояние.

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кабул взрыв аэропорт
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