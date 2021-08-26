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Археологи обнаружили следы быта в древнем славянском селище в Смоленской области
Наука
Археологи обнаружили следы быта в древнем славянском селище в Смоленской области
pixabay.com

Смоленск, 26 августа. Специалисты Института археологии Российской академии наук обнаружили в Смоленской области древнее славянское селище со следами быта.

Поселение отнесли к культурной группе типа Заозерье III-IV веков нашей эры. Селищу присвоили имя Силуяново 1. Площадь раскопа составила 360 квадратных метров, передает Planet Today.

В ходе изучения этого места археологам удалось найти остатки срубной постройки с печью-каменкой, а также железные иглы и фибулы. Кроме того, на территории селища исследователи обнаружили фрагменты керамических горшков, украшенные гребнями и более сложными узорами.

В Ирландии тем временем случайно нашли в старом сарае редкую кольчугу, возраст которой превышает 800 лет. Артефакт может относиться ко временам норманнских захватчиков.

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археологи поселение быт
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