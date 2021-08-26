Археологи обнаружили следы быта в древнем славянском селище в Смоленской области

Смоленск, 26 августа. Специалисты Института археологии Российской академии наук обнаружили в Смоленской области древнее славянское селище со следами быта.

Поселение отнесли к культурной группе типа Заозерье III-IV веков нашей эры. Селищу присвоили имя Силуяново 1. Площадь раскопа составила 360 квадратных метров, передает Planet Today.

В ходе изучения этого места археологам удалось найти остатки срубной постройки с печью-каменкой, а также железные иглы и фибулы. Кроме того, на территории селища исследователи обнаружили фрагменты керамических горшков, украшенные гребнями и более сложными узорами.

В Ирландии тем временем случайно нашли в старом сарае редкую кольчугу, возраст которой превышает 800 лет. Артефакт может относиться ко временам норманнских захватчиков.