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Во Владимирской области показали диетический картофель с розовой мякотью

  /   Обновлено: 26 августа 2021 19:05
Экономика
Во Владимирской области показали диетический картофель с розовой мякотью
pxhere.com  / 

Владимир, 26 августа. Во Владимирской области впервые провели День поля по овощеводству и картофелеводству. Одним из соорганизаторов выступил Владимирский филиал Россельхозцентра.

День поля традиционно знакомит производителей сельскохозяйственной продукции с самыми современными технологиями, новыми сортами и гибридами, достижениями агрохимии, сообщают «Владимирские ведомости». Одна из важных составляющих программы — демонстрационные посевы, где фермерам показывают возможности сельскохозяйственной техники в условиях конкретной климатической зоны, знакомят с цифровыми технологиями, используемыми в хозяйстве, показывают новинки отбора.

Специалисты отметили, что, несмотря на сложные условия нынешнего слишком жаркого лета, урожай на опытных участках удалось сохранить и представить в лучшем виде. Среди перспективных сортов сельскохозяйственных культур гостям продемонстрировали, например, картофель Сюрприз. Он отличается розовой мякотью и пониженным содержанием крахмала, что делает его идеально подходящим для диет и людей с нарушениями обменных процессов или пороком сердца.

В филиале Россельхозцентра подчеркивают: программа, реализуемая отечественными селекционерами, поможет обеспечить импортозамещение в области семеноводства.

Ранее ФАН писал о развитии и поддержке властями малого бизнеса на селе. О необходимости такой помощи заявил президент Владимир Путин.

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картофель сельское хозяйство день поля
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