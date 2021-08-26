Мосгорсуд подтвердил победу Пригожина в суде с Миловым

Москва, 26 августа. Апелляционная жалоба сторонника осужденного блогера Алексея Навального Владимира Милова по иску бизнесмена Евгения Пригожина осталась без удовлетворения. Такое решение вынес суд.

Владимир Милов подал апелляционную жалобу на решение Черемушкинского районного суда по иску Евгения Пригожина по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации предпринимателя. Мосгорсуд отказал в удовлетворении жалобы. Инстанция оставила принятое решение районного суда без изменений.

Постановление признать сведения, которые распространял Милов, недостоверными, оскорбительными и порочащими вступило в силу на законных основаниях. Сторонник Навального обязан в течение десяти дней удалить не соответствующую действительности информацию о Пригожине и заплатить компенсацию за нанесение морального ущерба, передает пресс-служба компании «Конкорд».

Черемушкинский районный суд Москвы ранее потребовал от Милова удалить из публичного доступа материалы, которые порочат честь и деловую репутацию Пригожина. С ответчика также взыскали компенсацию в размере 60 тысяч рублей.