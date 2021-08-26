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Блогеры попытались повторить подвиг военных по переправе оружия через реку
Общество
Блогеры попытались повторить подвиг военных по переправе оружия через реку
пресс-служба реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить»

Москва, 26 августа. Новый выпуск реалити-шоу «Пережить, чтобы помнить» проверил блогеров на выносливость. Им предстояло построить плот для переправы орудия, вес которого составляет 560 килограммов.

Онлайн-кинотеатр Okko и популярные соцсети 21 августа показали шестой выпуск третьего сезона патриотического шоу, в котором блогеры пытаются повторить подвиги героев времен Великой Отечественной войны. Новый эпизод получил название «На пределе возможностей». Героям предстояло узнать, как солдаты во период войны переправляли тяжеловесное оружие через реки и болота.

В эпизоде приняли участие TikTok-звезды Макс Фит и Максим Усманов, а также студенты Артем Мельников и Артем Эйкстер. На шесть часов каждый из них погрузился в испытание, основанное на журнале боевых действий 16-й армии Западного фронта. Перед звездами стояла задача построить плот точно так же, как его делали в 1941 году. Блогеры должны будут повторить действия советских саперов, которые смогли наладить переправу через Днепр.

Участники шестой серии отметили, что сложнее всего им далось не создание плота, а затаскивание огромного оружия на эту постройку, сообщили ФАН в пресс-службе проекта.

«Мы пытались ее поднять вчетвером, но колеса так глубоко застряли в илу, что наших сил не хватало даже на то, чтобы просто чуть-чуть ее приподнять», — рассказал Макс Фит.

В пресс-службе реалити-шоу отметили, что с этим заданием справлялись лишь парни. Девушки в это время должны были приготовить обед и ужин на полевой кухне. Испытание оказалось непосильным для TikTok-блогера Ангелина Авдиянц, которую отправили домой.

Во втором выпуске третьего сезона участники разделились на две команды, чтобы повторить два подвига времен Великой Отечественной войны. Выпуск получил название «В темноте».

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великая отечественная война реалити-шоу Пережить, чтобы помнить
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