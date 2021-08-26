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Шойгу оценил эффективность поставляемой в российские войска топогеодезической техники
Армия
Шойгу оценил эффективность поставляемой в российские войска топогеодезической техники
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 26 августа. Поступающая в российские войска топографическая и навигационная аппаратура отлично показала себя в Сирии и Арктике, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, с 2019 года ВС России получили почти 300 единиц топогеодезической техники и свыше 27 тысяч единиц навигационной аппаратуры, которая доказала свою эффективность.

«Это позволило сократить время создания цифровой информации о местности — в два раза, а оперативного издания топографических карт — в три раза», — заявил министр.

Шойгу подчеркнул, что поставляемая Военно-топографическим управлением Минобороны РФ специальная техника не уступает по своим характеристикам лучшим западным аналогам. Министр отметил, что полученное войсками оборудование прекрасно зарекомендовало себя в ходе спецоперации в САР, а также в ходе учений в Арктике.

Ранее Шойгу отмечал, что оборонное ведомство РФ уделяет большое внимание развитию военной инфраструктуры в Арктике. По его словам, основная часть задач по укреплению обороноспособности государства в данном регионе лежит на Северном флоте.

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Сирия шойгу техника топография
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