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Жертвами взрыва у аэропорта в Кабуле стали 13 человек

  /   Обновлено: 26 августа 2021 17:54
Происшествия
Жертвами взрыва у аэропорта в Кабуле стали 13 человек
Global Look Press  /  South Korean Defense Ministry/Keystone Press Agency

Кабул, 26 августа. Не менее 13 граждан, среди которых были дети, погибли при взрыве у аэропорта Кабула. В результате инцидента также пострадали граждане Афганистана, их число не уточняется.

Взрыв, по предварительной информации, произошел за пределами восточных ворот аэропорта. Помимо этого, на месте ЧП были слышны звуки стрельбы.

Среди пострадавших оказались талибы. По данным минобороны Турции, взрывов было несколько. Также есть информация о еще одном готовящемся взрыве. По неподтвержденной информации, взрывчатку активировал смертник, который, предположительно, связан с ИГ1 (организация запрещена в России). Другие детали устанавливаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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