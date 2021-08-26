Жертвами взрыва у аэропорта в Кабуле стали 13 человек

Кабул, 26 августа. Не менее 13 граждан, среди которых были дети, погибли при взрыве у аэропорта Кабула. В результате инцидента также пострадали граждане Афганистана, их число не уточняется.

Взрыв, по предварительной информации, произошел за пределами восточных ворот аэропорта. Помимо этого, на месте ЧП были слышны звуки стрельбы.

Среди пострадавших оказались талибы. По данным минобороны Турции, взрывов было несколько. Также есть информация о еще одном готовящемся взрыве. По неподтвержденной информации, взрывчатку активировал смертник, который, предположительно, связан с ИГ1 (организация запрещена в России). Другие детали устанавливаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.