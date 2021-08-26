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Более 120 тонн российского сыра представят на фестивале «Сыр! Пир! Мир!»
Видео

Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр! Пир! Мир!» начал сегодня свою работу.

Со всей страны в деревню Дубровское Истринского городского округа Московской области приехали самые лучшие фермеры, пекари, виноделы, сыровары и колбасники. Это более 400 участников фестиваля, каждый из которых представит свою продукцию.

Организаторы обещают, что гостей мероприятия ждут более 120 тонн разнообразного российского сыра. Также можно будет приобрести молоко, мясо и другие фермерские продукты, выращенные в России.

Фермер Олег Сирота рассказал, что фестиваль стал не только традиционным, но и претендует на звание самого большого фермерского мероприятия в истории России.

Развлечения не только гастрономические — специально для детей установили батуты и выставку сельскохозяйственной техники.

Всероссийский гастрономический фестиваль продлится до 29 августа.

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