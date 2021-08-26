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Минобороны Турции сообщило о двух взрывах в аэропорту Кабула

  /   Обновлено: 26 августа 2021 17:42
Происшествия
Минобороны Турции сообщило о двух взрывах в аэропорту Кабула
Global Look Press  /  Xinhua

Кабул, 26 августа. Министерство обороны Турции зафиксировало два взрыва в Кабульском аэропорту. Сообщается, что турецкие военные не пострадали, передает Reuters.

Согласно информации телеканала Fox, инцидент произошел около отеля «Барон», где собирались американские военные. Второй взрыв случился примерно спустя час после первого. По предварительным сообщениям, атаку мог устроить смертник.

В результате взрыва есть жертвы, пострадали не менее 13 человек. Информация уточняется. В Сети уже появился видеоролик с места событий.

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