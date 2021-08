Видео с места теракта в Афганистане появилось в Сети

Кабул, 26 августа. Стало известно о публикации ролика с места взрыва в афганском аэропорту.

Видео разместили в Twitter. Кадры могли быть сделаны рядом с гостиницей «Барон», которая располагается напротив воздушной гавани Кабула.

Video reportedly of Kabul explosion just now https://t.co/2mG2amSMGh

— Jack Posobiec ???????? (@JackPosobiec) August 26, 2021