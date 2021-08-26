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Видео с места теракта в Афганистане появилось в Сети

  /   Обновлено: 26 августа 2021 17:53
Происшествия
Видео с места теракта в Афганистане появилось в Сети
Global Look Press  /  Rahmatullah ALizadah/XinHua

Кабул, 26 августа. Стало известно о публикации ролика с места взрыва в афганском аэропорту.

Видео разместили в Twitter. Кадры могли быть сделаны рядом с гостиницей «Барон», которая располагается напротив воздушной гавани Кабула.

Ранее журналисты сообщили о мощном взрыве, прогремевшем у ворот аэропорта. В результате теракта пострадали несколько человек. Его мог устроить террорист-смертник.

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