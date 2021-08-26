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Ливия призвала Союз арабского Магриба обсудить конфликт между Марокко и Алжиром
Весь мир
Ливия призвала Союз арабского Магриба обсудить конфликт между Марокко и Алжиром
wikipedia.org  /  Faris knight / CC BY-SA 4.0

Триполи, 26 августа. Североафриканское государство призвало страны — члены Союза арабского Магриба провести встречу по рассмотрению ситуации в регионе, сложившейся в результате роста напряженности между Марокко и Алжиром.

Внешнеполитическое ведомство переходного Правительства национального единства (ПНЕ) в качестве временного председателя Совета министров иностранных дел организации направило приглашение государствам. Переговоры на уровне глав МИД пройдут в Каире с 7 по 9 сентября.

В Триполи выразили глубокое сожаление по поводу ухудшения отношений между Алжиром и Марокко. Министерство призвало две страны проявлять сдержанность, не допускать эскалации и принять во внимание чаяния народов.

МИД напомнил об общих принципах и целях, ради которых создан Союз арабского Магриба. Ведомство указало на важность поддержания братских отношений и стремление народов региона к дальнейшей интеграции.

Ливийский призыв к проведению встречи лидеров стран арабского Магриба прозвучал на следующий день после того, как Алжир объявил о разрыве дипломатических отношений с Рабатом. Причиной назвали «враждебные действия» королевства, которое обвинили в поддержке террористических организаций на территории республики.

Марокко считает это решение необоснованным. В МИД страны выразили сожаление в связи с ухудшением ситуации.

Лига арабских государств призвала руководства двух стран начать конструктивный диалог. Организация рассчитывает на способность властей как можно скорее преодолеть этот кризис.

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ливия марокко алжир
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