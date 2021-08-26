Политолог Захаров связал активизацию ИГ в Ливии с приостановкой операции «Аль-Карама»

В настоящее время Ливия является уязвимой страной. Она ослаблена многолетним конфликтом и наполнена террористами всех мастей.

Так, в беседе с ФАН политолог, руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров прокомментировал возрастающую активность «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на севере Африки.

На контрольно-пропускном пункте, где расположены силы 128-й пехотной бригады Ливийской национальной армии (ЛНА), 22 августа произошел взрыв. По словам представителя Главного командования войсками генерал-майора Ахмада Мисмари, в результате инцидента погиб только водитель-смертник.

Позже ИГ1 взяло на себя ответственность за происшествие, заявив, что теракт направлен против фельдмаршала Халифы Хафтара и его солдат.

Стоит отметить, что это не единственная атака ИГ за последнее время. В июне заминированный автомобиль взорвался на КПП в Сабхе, а спустя две недели машина, в которой находились полевой командир Али Мухаммад Осман аль-Табави и его товарищи, наехал на мину. Ответственность за оба инцидента также взяло на себя «Исламское государство».

Экспертное сообщество связывает активизацию боевиков с контртеррористической операцией «Аль-Карама» («Достоинство»), которую заморозили в 2020 году. Следствием стала повышенная активность террористов.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Владимир Малянов

По словам Дмитрия Захарова, в настоящее время у радикалов развязаны руки, что может сделать из Ливии плацдарм для развития ИГ на севере Африки. Помимо Триполи, террористы будут угрожать соседним странам, таким как Египет и Тунис.

«Единственные, кто в Ливии способен остановить конфликт и дать мир государству, — это Халифа Хафтар и ЛНА. Если бы не приостановили освободительную операцию армии против террористов, то регион уже был бы свободен от боевиков», — добавил эксперт.

По словам Захарова, североафриканское государство сейчас уязвимо и ослаблено многолетним конфликтом. Недостаточные меры против активности радикалов могут привести к появлению на его территории террористического хаба, угрожающего всей Северной Африке.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей опубликовал документальный фильм о ситуации в регионе под названием «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии». Авторы материала подробно разобрали ситуацию в северной части континента, а также рассказали о возможных последствиях от активизации террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.