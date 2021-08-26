Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 18:06
18:05
Экономика
Замглавы Минпросвещения Бугаев отметил важность среднего образования в России
18:05
Общество
Как в РФ изменят выплаты на детей, кто получит осенью деньги, будут ли новые выходные
18:05
Армия
Российские беспилотники смогут мониторить ситуацию в районе Арктики
18:03
Происшествия
Взрыв прогремел в Казахстане рядом с киргизской границей
18:02
Происшествия
Суд продлил арест бизнесмену Виктору Батурину
18:00
Армия
ВДВ России первыми в мире десантируют полностью оборудованный мобильный госпиталь
17:59
Общество
Более половины петербургских педагогов вакцинировались от COVID-19
17:58
Армия
Возможность внедрения военных изобретений в ВС РФ обсудили на форуме «Армия-2021»
17:57
Общество
Власти Подмосковья отменили ограничения при заселении в отели
17:57
Политика
В ДНР спрогнозировали сроки полного уничтожения Украины
Все новости

Политолог Захаров связал активизацию ИГ в Ливии с приостановкой операции «Аль-Карама»
Весь мир
Политолог Захаров связал активизацию ИГ в Ливии с приостановкой операции «Аль-Карама»
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

В настоящее время Ливия является уязвимой страной. Она ослаблена многолетним конфликтом и наполнена террористами всех мастей.

Так, в беседе с ФАН политолог, руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров прокомментировал возрастающую активность «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на севере Африки.

На контрольно-пропускном пункте, где расположены силы 128-й пехотной бригады Ливийской национальной армии (ЛНА), 22 августа произошел взрыв. По словам представителя Главного командования войсками генерал-майора Ахмада Мисмари, в результате инцидента погиб только водитель-смертник.

Позже ИГ1 взяло на себя ответственность за происшествие, заявив, что теракт направлен против фельдмаршала Халифы Хафтара и его солдат.

Стоит отметить, что это не единственная атака ИГ за последнее время. В июне заминированный автомобиль взорвался на КПП в Сабхе, а спустя две недели машина, в которой находились полевой командир Али Мухаммад Осман аль-Табави и его товарищи, наехал на мину. Ответственность за оба инцидента также взяло на себя «Исламское государство».

Экспертное сообщество связывает активизацию боевиков с контртеррористической операцией «Аль-Карама» («Достоинство»), которую заморозили в 2020 году. Следствием стала повышенная активность террористов.

Политолог Захаров связал активизацию ИГ в Ливии с приостановкой операции «Аль-Карама»
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / Владимир Малянов

По словам Дмитрия Захарова, в настоящее время у радикалов развязаны руки, что может сделать из Ливии плацдарм для развития ИГ на севере Африки. Помимо Триполи, террористы будут угрожать соседним странам, таким как Египет и Тунис.

«Единственные, кто в Ливии способен остановить конфликт и дать мир государству, — это Халифа Хафтар и ЛНА. Если бы не приостановили освободительную операцию армии против террористов, то регион уже был бы свободен от боевиков», — добавил эксперт.

По словам Захарова, североафриканское государство сейчас уязвимо и ослаблено многолетним конфликтом. Недостаточные меры против активности радикалов могут привести к появлению на его территории террористического хаба, угрожающего всей Северной Африке.

Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей опубликовал документальный фильм о ситуации в регионе под названием «Новая террористическая угроза миру. Формирование зоны нестабильности на юге Ливии». Авторы материала подробно разобрали ситуацию в северной части континента, а также рассказали о возможных последствиях от активизации террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Политолог Захаров связал активизацию ИГ в Ливии с приостановкой операции «Аль-Карама»
ливия лна
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru