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Мать Аршавина не прописывала невестку в доме в Приморском районе Петербурга
Общество
Мать Аршавина не прописывала невестку в доме в Приморском районе Петербурга
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Санкт-Петербург, 26 августа. Иск Татьяны Аршавиной к бывшей невестке Алисе Казьминой в 2 млн рублей о взыскании неосновательного обогащения был переправлен из Приморского суда по подсудности. Как выяснилось, бывшая супруга ее сына даже не была прописана в таунхаусе в Приморском районе, а зарегистрирована у матери в квартире на улице Котина.

На улица Котина у Казьминых маленькая двухкомнатная квартирка. Жилая площадь — всего 26 квадратных метров.

Мать Аршавина не прописывала невестку в доме в Приморском районе Петербурга
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Накануне Красносельский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск Татьяны Аршавиной к Алисе Казьминой о взыскании неосновательного обогащения. Мама бывшего капитана российской футбольной сборной подсчитала, сколько денег потеряла за то время, пока пытается выселись невестку из дома, — 2 млн рублей. Она хотела сдавать жилплощадь в Приморском районе. Отсчет суммы велся с того момента, как Татьяна Аршавина выиграла суд о выселении.

Сама Казьмина считает, что выезжать не может. По словам женщины, она с тремя детьми не сможет разместиться в маленькой квартирке матери, где живет еще и мамин муж. Аршавина же полностью опровергает слова оппонентки: она уверена, что у Алисы много квартир.

Ранее мать Аршавина опровергла слухи о его болезни сына, заявив, что он улетел на жеребьевку Лиги чемпионов УЕФА.

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аршавин недвижимость казьмина
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