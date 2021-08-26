Не менее 15 человек пострадали при взрыве у аэропорта в Кабуле

Кабул, 26 августа. Не менее 15 человек получили травмы из-за произошедшего взрыва недалеко от аэропорта в столице Афганистана.

Местный журналист Билал Сарвари на своей странице в Twitter рассказал, что взрыв прогремел за пределами восточных ворот аэропорта. Помимо этого, были слышны звуки стрельбы. Пока известно о 15 пострадавших в результате теракта.

Накануне через аэропорт Кабула осуществлялась эвакуация иностранцев и жителей государства. В первые дни из-за давки, паники и предупредительного огня погибли несколько человек. Шокирующие кадры активно распространялись в Сети.