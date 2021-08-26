Tesla Cybertruck собрал в гараже механик-самоучка из Воронежа

Стильный автомобиль Tesla Cybertruck снаружи, Toyota Tundra внутри. Механику из Воронежа Станиславу Петракееву потребовалось два года на то, чтобы воплотить идею в реальность.

Детище Илона Маска заказал известный техноблогер. Он и подумать не мог, что через два года станет обладателем точной копии Tesla Cybertruck. Теперь владелец авто найдет мастеров, которые переделают салон и переведут машину на электричество.

На рынок еще не успел выйти оригинал, как копия уже красуется в гараже у нового обладателя Tesla Cybertruck.