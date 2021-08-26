Шойгу оценил работу российской военной полиции в Сирии и Нагорном Карабахе

Москва, 26 августа. Российская военная полиция смогла достичь значительных успехов в обеспечении безопасности на территории Сирии и в Нагорном Карабахе, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Как отмечает глава ведомства, благодаря работе сотрудников военной полиции сирийцы смогли получить помощь в рамках 2,5 тысячи гуманитарных акций. Кроме того, российские военные обеспечили деятельность миротворческих сил ООН в демилитаризованной зоне Голанских высот.

«Участвуя в решении задач по примирению враждующих сторон вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, подразделения военной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения по «Лачинскому коридору» и правопорядок в городах Степанакерт и Мардакерт», — отметил Шойгу.

Ранее сообщалось, что в пяти регионах России прошли специальные учения для подразделений военной полиции Центрального военного округа. В тренировках участвовали более 300 военнослужащих войсковых подразделений и территориальных комендатур в рамках границ ответственности округа. Во время учений сотрудники военной полиции изучили новые приемы и способы действий в различных ситуациях.