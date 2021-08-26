Шойгу: космическая геодезическая сеть повысит эффективность вооружений на 20%

Москва, 26 августа. Применение глобальной космической геодезической сети поспособствует повышению эффективности вооружений на 20%, сообщил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

По его словам, сейчас продолжаются работы по развитию этой сети, которая оказывает поддержку государственной системе координат, геодезическому обеспечению ГЛОНАСС, а также орбитальным полетам космических аппаратов и ракетных комплексов.

«Благодаря внедрению перспективных цифровых технологий министерство обороны приступило к созданию единого геоинформационного пространства Вооруженных сил РФ», — добавил министр.

Сергей Шойгу ранее заявил, что Северный флот провел важные исследования в Арктике. Кроме этого, военные задействованы в реконструкции маршрутов первых исследователей Новой Земли.