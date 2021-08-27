Дженнифер Лопес набрала два миллиона лайков при помощи изящных ног и новой сумочки

Лос-Анджелес, 27 августа. Актриса и певица Дженнифер Лопес на своей странице в Instagram поделилась фотографией, где запечатлелась с новой сумкой бренда The Rouge, пишет Elle.

Для съемки Джей Ло выбрала неповторимое, нежного покроя голубое платье в цветочек. Поверх него звезда надела объемную шубу из овчины и босоножки на экстремально-высоком каблуке. Макияж голливудской красавицы тоже удивил поклонников. Она выбрала осеннюю палитру, подчеркнула ее идеально прямыми волосами и челкой, распадающейся посередине. Снимки 52-летней звезды собрали более двух миллионов лайков. Но это совершенно неудивительно, ведь выглядит она просто потрясающе.

Не так давно актриса сошлась со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. Они даже провели вместе отпуск. Ранее женщина встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Их роман длился четыре года, при этом звезда заявляла, что собиралась выйти замуж за спортсмена. Но весной 2021 года у пары начался кризис: они несколько раз расходились и сходились снова. Влюбленные даже ходили к психотерапевту, но выяснилось, что Родригес в итоге был пойман Лопес на измене.

«Вы пытаетесь оправдать все, что он сделал. И ты сама ищешь способ убедить себя, что его поступок был правильным», — рассуждала Дженнифер в беседе с актером Робертом Паттинсоном.

Но неожиданно для всех Дженнифер сошлась с Аффлеком. Теперь они вместе, и казалось бы, ничего не может их разлучить, но как и всегда бывает в таких случаях, поклонники распускают слухи о том, что их роман — исключительно пиар.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек был замечен в магазине украшений, где присматривал обручальные кольца.