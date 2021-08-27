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Дженнифер Лопес набрала два миллиона лайков при помощи изящных ног и новой сумочки
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес набрала два миллиона лайков при помощи изящных ног и новой сумочки
instagram.com  /  @jlo

Лос-Анджелес, 27 августа. Актриса и певица Дженнифер Лопес на своей странице в Instagram поделилась фотографией, где запечатлелась с новой сумкой бренда The Rouge, пишет Elle.

Для съемки Джей Ло выбрала неповторимое, нежного покроя голубое платье в цветочек. Поверх него звезда надела объемную шубу из овчины и босоножки на экстремально-высоком каблуке. Макияж голливудской красавицы тоже удивил поклонников. Она выбрала осеннюю палитру, подчеркнула ее идеально прямыми волосами и челкой, распадающейся посередине. Снимки 52-летней звезды собрали более двух миллионов лайков. Но это совершенно неудивительно, ведь выглядит она просто потрясающе.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Не так давно актриса сошлась со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. Они даже провели вместе отпуск. Ранее женщина встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. Их роман длился четыре года, при этом звезда заявляла, что собиралась выйти замуж за спортсмена. Но весной 2021 года у пары начался кризис: они несколько раз расходились и сходились снова. Влюбленные даже ходили к психотерапевту, но выяснилось, что Родригес в итоге был пойман Лопес на измене.

«Вы пытаетесь оправдать все, что он сделал. И ты сама ищешь способ убедить себя, что его поступок был правильным», — рассуждала Дженнифер в беседе с актером Робертом Паттинсоном.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Но неожиданно для всех Дженнифер сошлась с Аффлеком. Теперь они вместе, и казалось бы, ничего не может их разлучить, но как и всегда бывает в таких случаях, поклонники распускают слухи о том, что их роман — исключительно пиар.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек был замечен в магазине украшений, где присматривал обручальные кольца.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дженнифер Лопес набрала два миллиона лайков при помощи изящных ног и новой сумочки
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