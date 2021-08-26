В Кабуле прогремел взрыв. События дня

У аэропорта Кабула прогремел взрыв Взрыв прогремел у восточных ворот аэропорта Кабула. Афганские журналисты со ссылкой на очевидцев сообщили, что предположительно, это могла быть атака смертника. На месте ЧП была слышна стрельба. В СМИ появилась информация как минимум о 13-ти погибших и о многочисленных раненых. Об инциденте в афганской столице сразу же проинформировали американского президента Джо Байдена. Ранее в этот же день власти США, Австралии и Великобритании призвали всех путешественников покинуть аэропорт Кабула и укрыться в безопасном месте из-за готовящегося теракта. Министр информации запрещенной в России группировки «Талибан» Забихулла Моджахед, комментируя эти прогнозы, назвал вероятность атаки со стороны террористической организации «Исламское государство», также запрещенной в нашей стране, «небольшой и неконкретной», однако не исключил провокации с убийством с целью очернения «Талибана».

Военные будут охранять границу Болгарии от мигрантов pixabay.com / Pavlofox Взрывоопасная ситуация в Афганистане вынуждает Европу укреплять свои границы. Болгария намерена отправить на охрану рубежей с соседями — Турцией и Грецией — от 400 до 700 военнослужащих, в том числе бойцов спецназа. О создании дополнительного щита от нелегальных мигрантов заявил министр обороны республики Георгий Панайотов. Ранее президент Болгарии Румен Радев подчеркнул, что события в Кабуле спровоцировали очередной наплыв беженцев. Европейские политики не исключают повторения сценария 2015 года, когда Евросоюз буквально накрыло миграционным цунами с Ближнего Востока и Африки. Глава государства отметил, что уже сейчас нелегалы оказывают «давление» на сухопутную границу Евросоюза. В связи с этим Софии потребовались дополнительные меры по обеспечению безопасности.