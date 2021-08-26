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Руандийские силы сменят эфиопских миротворцев в Абьее
Весь мир
Руандийские силы сменят эфиопских миротворцев в Абьее
twitter.com  /  @RwandaMoD

Хартум, 26 августа. Судан и Южный Судан договорились о присутствии руандийских сил в качестве миротворцев в районе Абьей. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источники в правительстве.

Бойцы из республики и других африканских стран, которые пока не разглашаются, заменят эфиопские войска. Последние согласились покинуть зону миротворческих сил ООН в приграничном регионе.

Ранее Хартум обратился в Организацию Объединенных Наций с просьбой сменить силы Аддис-Абебы, участвующие в миротворческой миссии ООН Абьея (ЮНИСФА) на солдат из других государств. Руководство указало на негативные изменения в отношениях с Эфиопией, что влечет за собой потерю нейтралитета ее военнослужащих.

На этой неделе МИД Судана достиг соглашения с ООН о выводе эфиопского контингента. Они покинут штат Южный Кордофан в течение следующих трех месяцев.

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южный судан судан абьей
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