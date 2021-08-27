Турки — на выход: талибы изгоняют последних представителей НАТО из Афганистана

Громкое и весьма самоуверенное заявление турецких властей о создании на территории кабульского аэропорта военной базы с треском развалилось. Решением Анкары все 600 военнослужащих, находящихся в Афганистане в рамках действий коалиционных сил, в течение 36 часов выводятся из Кабула. А на фоне терактов, произошедших накануне в афганской столице, аналогичная судьба постигла и турецкое посольство.

Несколько ранее такое же решение принял и самый покорный турецкий союзник — Азербайджан, который пафосные фото присутствия своих спецназовцев на летном поле аэропорта имени Хамида Карзая, сменил унылыми картинками поспешной эвакуации, в точнее — бегства.

Между тем президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган утром в пятницу сообщил, что командование «Талибана»1 (запрещен в РФ) предложило Анкаре взять на себя управление воздушной гаванью в столице Афганистана.

Военный обозреватель Алексей Суконкин рассказывает, какие цели преследует Турция в регионе и есть ли перспективы у ее диалога с талибами.

Бегство или хитрость?

В рамках отработки информационного и политического провала в турецкой прессе появились бодрые сообщения о том, что это вовсе не побег, а хорошо продуманный стратегический план, который предусматривает впоследствии возвращение турок в Афганистан на иных основаниях. Они якобы в настоящее время проходят согласование и «сверку часов».

В информационное поле была запущена версия, согласно которой вывод войск стал возможен потому, что правительство прислушалось к общественному мнению, не желавшему, чтобы турецкие солдаты погибали в кабульском аэропорту. Достоверность ее находится под большим вопросом, так как известно, что Анкара не особо согласовывает свои внешнеполитические решения с мнением собственного населения, но это, как говорится, уже частности.

In keeping with Taliban deadline and scrapping airport plans, Turkey begins withdrawal from Afghanistan https://t.co/WJVCkaR0Yr — Medyascope (@Medyascopetv) August 26, 2021

По мнению Анкары, взаимодействие с «Талибаном» (запрещен в РФ), захватившим власть в Афганистане, в дальнейшем будет основано на эксплуатации так называемого «Лазуритового коридора» — транспортного пути, пролегающего по направлению Герат — Стамбул и являющегося основной частью транспортного пути между Китаем и Европой. Этот проект позволял бы за 12 суток доставлять любой товар, скажем, из Шанхая в Лондон.

Талибы уже высказывались за его развитие, называя Турцию «братской исламской страной», однако они не отрицают того факта, что Анкара остается членом НАТО. Наравне с остальными участниками Североатлантического альянса она участвовала в военной оккупации Афганистана, а следовательно, ее солдаты должны покинуть эту страну — и как можно быстрее.

Кроме того, некоторые турецкие политики высказались в таком ключе, что выход Турции из Афганистана автоматически означает усиление российского влияния в этой республике, особенно на фоне того, что внешнеполитические институты РФ ведут вполне прогрессивный и прагматичный диалог с представителями «Талибана».

Ряд наблюдателей указывает, что турки активно ищут работоспособные связи — как с политическим, так и с военным крылом группировки. Такие встречи отмечались в Дохе, Пешаваре и на других «нейтральных» территориях. Один из лидеров «Талибана» Мохаммад Наим Вардак, характеризуя возможные отношения с Анкарой, заявил:

«Турция — важная для нас страна, турецкий народ — мусульманский и братский народ. У нас есть исторические, социальные и культурные связи с Турцией, и мы надеемся, что она поможет нашему народу и нашей стране».

Даже после прозвучавших заявлений об эвакуации турецкого воинского контингента, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын подтверждал, что Анкара может взять на себя управление кабульским аэропортом.

«В случае достижения соответствующих договоренностей, мы сможем продолжить оказывать услугу по управлению воздушным движением аэропорта», — заявил он.

Однако желание талибов изгнать из страны оккупантов в настоящее время явно не предполагает какие-либо результативные диалоги со странами, представляющими Североатлантический альянс. С другой стороны, следуя по пути легитимизации своей власти, «Талибан» делает ставку на диалог с государствами, не запятнавшими себя оккупацией, а также подает сигналы к внутреннему диалогу с сохранившейся еще оппозицией. В глазах мирового сообщества это делает движение более справедливым, чем смыслы, которые навязывались со стороны коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.