В «Украинцах России» назвали чиновников, которых спас указ Путина о втором гражданстве

Оформление отказа от украинского гражданства для некоторых российских чиновников может угрожать их жизни и здоровью. Об этом ФАН заявил член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, председатель правления Общероссийской общественной организации «Украинцы России» Богдан Безпалько.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков пояснил, что указ президента о допустимости приема на государственную или муниципальную службу людей с иностранным гражданством рассчитан на украинцев, которые не могут приехать в Киев, чтобы отказаться от гражданства.

«Такая проблема действительно есть. Ряд людей, которые ранее формально обладали украинским гражданством и до сих пор, возможно, числятся среди граждан украинского государства, не могут из него официально выйти, потому что для них это чревато большими опасностями», — пояснил Безпалько.

ФБА «Экономика сегодня» / Анна Агибалова

В качестве примера он привел главу администрации города Элиста Дмитрия Трапезникова, который ранее исполнял обязанности главы Донецкой Народной Республики и до сих пор имеет украинское гражданство.

«Проблема усугубляется также тем, что сотрудники посольства Украины в России в принципе ничего не делают даже для тех людей, которые желают сохранить гражданство Украины, но, например, потеряли документы, находясь в статусе гостевого рабочего на территории России. Тем приходится ездить домой на Украину восстанавливать документы. То есть через посольство эту процедуру (отказа от второго гражданства российскими госслужащими. — Прим. ФАН) тоже выполнить невозможно», — добавил собеседник агентства.

Председатель «Украинцев России» также отметил, что раньше аналогичные проблемы существовали и у россиян, имевших гражданство Узбекистана: приемом документов об отказе от него занималось только одна организация.

Чтобы проиллюстрировать проблему отказа от гражданства постсоветских государств для тех, кто считает себя россиянами, Безпалько привел в пример жителей Приднестровья.

«Когда они претендуют на получение какого-то легального статуса, у них всегда стоит выбор, какое гражданство получать: молдавское, украинское или российское. Некоторые из них, получив молдавское гражданство, потом смогли войти в российское гражданство. Но при этом у них возникла необходимость выйти из молдавского. Чтобы получить гражданство Молдовы, нужно заплатить, условно, всего 600 долларов, а чтобы выйти из него — в десять раз больше», — рассказал Безпалько.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

По его словам, проблема второго гражданства актуальна для госслужащих всех уровней, к которым относятся мелкие чиновники, а также специалисты различных государственных бюджетных учреждений.

Собеседник ФАН подчеркнул, что подписанный Владимиром Путиным указ касается тех людей, которые не имеют доступа к государственной тайне. Опасаться предательства со стороны таких чиновников не стоит.

«При получении российского гражданства человек, как правило, сейчас должен дать присягу на верность России. И он подписывает документы, которые говорят о том, что он отказывается от предыдущего гражданства — украинского. Эта бумага просто отправляется в государственные органы Украины, а учитывается она там или нет, это уже значения имеет», — пояснил Богдан Безпалько.

25 августа президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий государственную службу без доступа к гостайне для россиян с иностранным гражданством при условии невозможности отказаться от него. Этот факт будет устанавливаться решением главы государства или Комиссии по вопросам гражданства при президенте.