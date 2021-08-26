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Теракт в Кабуле произошел возле отеля, где разместились британцы

  /   Обновлено: 26 августа 2021 17:19
Происшествия
Теракт в Кабуле произошел возле отеля, где разместились британцы
Global Look Press  /  Mauro Scrobogna

Кабул, 26 августа. Взрыв в Кабуле прогремел недалеко от места, где расположен отель Baron, там останавливались британские граждане.

По данным WSJ, в результате происшествия ранения получили множество человек. Пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон подтверждает факт взрыва рядом с аэропортом Кабула.

«На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем», — говорится в сообщении Кирби в Twitter.

По неподтвержденным данным, к взрыву может быть причастен террорист-смертник. Другие подробности устанавливаются.

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кабул взрыв аэропорт
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