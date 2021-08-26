Теракт в Кабуле произошел возле отеля, где разместились британцы

Кабул, 26 августа. Взрыв в Кабуле прогремел недалеко от места, где расположен отель Baron, там останавливались британские граждане.

По данным WSJ, в результате происшествия ранения получили множество человек. Пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби заявил, что Пентагон подтверждает факт взрыва рядом с аэропортом Кабула.

«На данный момент нет ясной информации о пострадавших. Мы предоставим дополнительные сведения, когда сможем», — говорится в сообщении Кирби в Twitter.

По неподтвержденным данным, к взрыву может быть причастен террорист-смертник. Другие подробности устанавливаются.