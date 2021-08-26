Кабул, 26 августа. Глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей прибыл в Кабул для оценки ситуации в Афганистане. Бизнесмен Евгений Пригожин пообщался с ним и узнал о реальной обстановке.

Предприниматель сообщил, что ему звонил президент ФЗНЦ и хвастался отличной погодой в Афганистане. По его словам, там живут очень приветливые люди, а в столице царит воодушевление, поскольку «выгнали» граждан США.

«Американцы бегут как крысы, подумав, что корабль тонет, а он не утонул, и это была не пробоина, просто капитан с мостика на их грязные морды пописал. Макс говорит, что бегут в истерике, хватая вещи (кстати, американцы — в своем амплуа, хватают не только свое, но и то, что плохо лежит). Многие из тех афганцев, которые предали Родину и работали на них, тоже пытаются бежать, американцы их с собой не берут, при первом шухере бросили своих подельников», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Евгений Пригожин со ссылкой на друзей в Конгрессе США добавил, что американская армия оставила в Афганистане имущества более чем на 80 миллиардов долларов. Вся афганская операция обошлась Белому дому в 2 триллиона долларов, заявил предприниматель.

Глава ФЗНЦ ранее отметил, что представители движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) открыты к переговорам с народом и всем миром. Талибы охотно идут на контакт, подчеркнул Шугалей.

1 Организация запрещена на территории РФ.