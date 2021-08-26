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В Южно-Сахалинске неизвестные украли ванну для кимчи из церкви
Происшествия
В Южно-Сахалинске неизвестные украли ванну для кимчи из церкви
Global Look Press  /  Gerhard Zwerger-Schoner/imageBROKER.com

Южно-Сахалинск, 26 августа. Украденную из христианской пресвитерианской церкви «Вера, Надежда, Любовь» ванну для кимчи нашли сегодня утром.

Злоумышленник был вычислен за сутки благодаря социальным сетям и работнику пункта приема металла. Из-за неудачно выложенной истории в Instagram охранник получил видео, которое помогло отследить грузовик с пропавшей ванной.

Разгневанные прихожане церкви хотели наказать вора и вернуть ванну, но когда обо всем этом узнал пастор, он заявил, что людей нужно прощать и велел оставить ванну новому, пусть и незаконному владельцу.

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церковь ванна кимчи
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