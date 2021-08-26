Российские войска получат ударные вертолетные беспилотники

Кубинка, 26 августа. ВС РФ в ближайшее время начнут получать ударные беспилотники вертолетного типа, рассказал замминистра обороны России Алексей Криворучко.

Специалисты научно-производственного предприятия «Стрела» (входит в компанию «Кронштадт») разработали ударные вертолетные беспилотники. В ближайшей перспективе подобные комплексы будут поступать в российские войска, заявил Криворучко в рамках военно-технического форума «Армия-2021» в подмосковной Кубинке.

Планируется поставка как легких ударных беспилотных аппаратов, так и тяжелых атакующих БПЛА типа «Платформа», обратил внимание замглавы Минобороны России.

Кроме беспилотных вертолетов, ВС РФ уже осенью начнут получать тяжелый ударный дрон «Альтиус», сообщил ранее Криворучко. Российская армия уже располагает такими БПЛА, как «Иноходец» («Орион») и «Форпост».