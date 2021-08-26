Матч сборных России и Хорватии смогут посетить не более трех тысяч зрителей

Москва, 26 августа. Стало известно, сколько болельщиков смогут присутствовать на игре квалификации ЧМ-2022, в которой сборная России примет хорватскую национальную команду.

Матч России и Хорватии, который пройдет 1 сентября на столичном стадионе «Лужники», смогут посетить не более трех тысяч зрителей. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба РФС. Такое же количество болельщиков будет допущено на игру сборной России с Мальтой, которая состоится 7 сентября на «Открытие Банк Арене».

Ограничение количества зрителей связано со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Он не исключил переноса игры сборной России со Словакией из Казани в связи с плохим состоянием газона на «Ак Барс Арене». Алаев сообщил, что решение будет принято в ближайшее время.