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Матч сборных России и Хорватии смогут посетить не более трех тысяч зрителей

  /   Обновлено: 26 августа 2021 17:17
Спорт
Матч сборных России и Хорватии смогут посетить не более трех тысяч зрителей
wikipedia.org  /  mos.ru / CC BY 4.0

Москва, 26 августа. Стало известно, сколько болельщиков смогут присутствовать на игре квалификации ЧМ-2022, в которой сборная России примет хорватскую национальную команду.

Матч России и Хорватии, который пройдет 1 сентября на столичном стадионе «Лужники», смогут посетить не более трех тысяч зрителей. Соответствующую информацию на официальном сайте представила пресс-служба РФС. Такое же количество болельщиков будет допущено на игру сборной России с Мальтой, которая состоится 7 сентября на «Открытие Банк Арене».

Ограничение количества зрителей связано со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщил генеральный секретарь РФС Александр Алаев. Он не исключил переноса игры сборной России со Словакией из Казани в связи с плохим состоянием газона на «Ак Барс Арене». Алаев сообщил, что решение будет принято в ближайшее время.

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россия хорватия зрители чм-2022 квалификация
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