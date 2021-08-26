Украинец бросил коктейль Молотова в офис омбудсмена Рады

Киев, 26 августа. Неизвестный злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь офиса омбудсмена Верховной рады в Киеве. Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира.

Инцидент случился на Институтской улице, в правительственном квартале украинской столицы. В Сети появились кадры, на которых видно, что пламя охватило входную дверь в здание. О ЧП в центре Киева сообщают местные СМИ.

Украинские полицейские подтвердили, что нападение на офис уполномоченного Верховной рады по правам человека случилось днем. В результате инцидента пострадали деревянные двери помещения, добавили в ведомстве. По словам стражей порядка, никто из посетителей или работников офиса не пострадал.