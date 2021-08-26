Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 августа 18:05
18:05
Армия
Российские беспилотники смогут мониторить ситуацию в районе Арктики
18:03
Происшествия
Взрыв прогремел в Казахстане рядом с киргизской границей
18:02
Происшествия
Суд продлил арест бизнесмену Виктору Батурину
18:00
Армия
ВДВ России первыми в мире десантируют полностью оборудованный мобильный госпиталь
17:59
Общество
Более половины петербургских педагогов вакцинировались от COVID-19
17:58
Армия
Возможность внедрения военных изобретений в ВС РФ обсудили на форуме «Армия-2021»
17:57
Общество
Власти Подмосковья отменили ограничения при заселении в отели
17:57
Политика
В ДНР спрогнозировали сроки полного уничтожения Украины
17:57
Спорт
Главе Федерации тяжелой атлетики США вынесли выговор за критику российского коллеги
17:56
Происшествия
ИГ взяло ответственность за теракт в Кабуле
Все новости

Украинец бросил коктейль Молотова в офис омбудсмена Рады

  /   Обновлено: 26 августа 2021 17:27
Происшествия
Украинец бросил коктейль Молотова в офис омбудсмена Рады
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Киев, 26 августа. Неизвестный злоумышленник бросил бутылку с зажигательной смесью в дверь офиса омбудсмена Верховной рады в Киеве. Сотрудники правоохранительных органов задержали дебошира.

Инцидент случился на Институтской улице, в правительственном квартале украинской столицы. В Сети появились кадры, на которых видно, что пламя охватило входную дверь в здание. О ЧП в центре Киева сообщают местные СМИ.

Украинские полицейские подтвердили, что нападение на офис уполномоченного Верховной рады по правам человека случилось днем. В результате инцидента пострадали деревянные двери помещения, добавили в ведомстве. По словам стражей порядка, никто из посетителей или работников офиса не пострадал.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Украинец бросил коктейль Молотова в офис омбудсмена Рады
украина Киев омбудсмен коктейль молотова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru