Шойгу: развитие инфраструктуры в Арктике повысит эффективность ВС РФ в регионе

Москва, 26 августа. Министерство обороны России уделяет большое внимание развитию военной инфраструктуры в Арктическом регионе, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

По словам министра, большая часть задач по укреплению обороноспособности страны в Арктике возложена на Северный флот. Он отметил, что эти меры позволят существенно повысить эффективность Вооруженных сил РФ в регионе.

«На островах Северного Ледовитого океана построены административно-жилые комплексы, совершенствуется система базирования в Арктике. Созданные комфортные условия службы и быта для военнослужащих находятся на особом контроле», — сообщил глава Минобороны РФ.

Кроме того, Шойгу рассказал о завершении строительства аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. По его словам, в планах Северного флота построить в текущем году 147 зданий и других военных сооружений.