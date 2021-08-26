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Шойгу: развитие инфраструктуры в Арктике повысит эффективность ВС РФ в регионе
Армия
Шойгу: развитие инфраструктуры в Арктике повысит эффективность ВС РФ в регионе
Пресс-служба Министерства обороны РФ

Москва, 26 августа. Министерство обороны России уделяет большое внимание развитию военной инфраструктуры в Арктическом регионе, заявил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

По словам министра, большая часть задач по укреплению обороноспособности страны в Арктике возложена на Северный флот. Он отметил, что эти меры позволят существенно повысить эффективность Вооруженных сил РФ в регионе.

«На островах Северного Ледовитого океана построены административно-жилые комплексы, совершенствуется система базирования в Арктике. Созданные комфортные условия службы и быта для военнослужащих находятся на особом контроле», — сообщил глава Минобороны РФ.

Кроме того, Шойгу рассказал о завершении строительства аэродрома Темп на архипелаге Новосибирские острова. По его словам, в планах Северного флота построить в текущем году 147 зданий и других военных сооружений.

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