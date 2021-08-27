Вассерман рассказал, почему даже прорывные технологии не помогут зеленой энергетике

Даже создание супермикроконденсатора не позволяет повысить надежность зеленой энергетики. Таким мнением в беседе с ФАН поделился публицист, журналист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман.

Публицист оценил новость о создании конденсатора размером с пылинку, сравнимого по мощности с пальчиковой батарейкой. По его словам, даже такая прорывная технология вряд ли сможет повысить стабильность, например, снабжения потребителей электроэнергией от ветряных турбин, которые в любой момент могут перестать работать из-за стихшего ветра.

«Насколько я могу судить, это действительно выдающееся достижение. По крайней мере, в плане химических технологий, несомненно. Станет ли это достижением в энергетике, все-таки зависит от экономических причин. Нам ведь нужна высокая емкость, грубо говоря, в расчете не на единицу объема, а на единицу цены», — сообщил телеведущий.

Анатолий Вассерман назвал недостаток революционной разработки, который мешает ее широкому внедрению.

«Вот такой микроконденсатор, насколько я наслышан, при существующих технологиях стоит в разы, а то и на порядки дороже аккумулятора сопоставимой с ним емкости. Если эта «пылинка» не будет стоить столько же, сколько аккумулятор размером с пальчиковую батарейку, она вряд ли решит проблему. Хотя, конечно, очень хотелось бы», — пояснил собеседник ФАН.

flickr.com / Land Rover Our Planet/CC BY-SA 3.0

В завершение он добавил, что все-таки не считает зеленую энергетику бесперспективным направлением.

«Я действительно надеюсь на то, что рано или поздно будет создано поколение аккумуляторов, сопоставимое по своей емкости с большой энергетикой. Я считаю, что емкость конденсаторов можно наращивать больше, чем емкость химических аккумуляторов, но тут важна еще и цена», — подытожил публицист.

Ранее Анатолий Вассерман в беседе с ФАН объяснил, почему печатающие мясо 3D-принтеры не покончат с голодом в мире. По его словам, данную проблему необходимо решать не технологиями, а реорганизацией устройства общества.