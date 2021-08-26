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Минздрав Гватемалы объявил о коллапсе системы здравоохранения
Весь мир
Минздрав Гватемалы объявил о коллапсе системы здравоохранения
Global Look Press  /  Camilo Freedman / Keystone Press Agency

Гватемала, 26 августа. Гватемала переживает новый коллапс национальной системы здравоохранения из-за пандемии COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции сообщили представители Минздрава страны.

Власти Гватемалы заявили, что в государстве не осталось свободных больничных коек, а также наблюдается острая нехватка медицинского персонала для оказания помощи пациентам.

По официальным данным, с начала пандемии в Центральноамериканском государстве зарегистрировано более 444 тысяч случаев заражения и свыше 30 тысяч смертей.

«Даже если правительство Гватемалы увеличит количество больничных коек, на данный момент в стране нет достаточного числа медицинских работников для обеспечения ухода за всеми тяжелобольными», — отметил вице-министр по вопросам первичной помощи министерства здравоохранения Эдвин Монтуфар.

По данным ведомства, уровень загруженности больниц достиг 97% в наиболее пострадавших районах и 66% в местах, затронутых пандемией в умеренной степени. Кроме того, органы здравоохранения испытывают нехватку людских ресурсов.

По причине коллапса сотрудники в больницах вынуждены прибегать к крайним мерам. В Сети распространились снимки, на которых пациенты спят на диванах и на полу. Многие заболевшие умирают из-за недостаточного ухода.

Столичная больница Сан-Хуан-де-Диос является одной из наиболее пострадавших — здесь остались один врач и три медсестры на каждые 25 больных. Кроме того, закончились запасы медикаментов для лечения пациентов.

Гватемала 20 августа установила новый антирекорд по количеству заболеваний коронавирусом за сутки. За последнюю неделю число заражений достигло 6000. Страна переживает третью волну COVID-19, которая началась 14 июня. С тех пор среднесуточное количество смертей увеличилось с 20 до почти 45, в некоторые дни этот показатель достигал 70.

Ситуация в государстве настолько критическая, что даже министр здравоохранения заболела коронавирусом во второй раз.

Темпы вакцинации в Гватемале одни из самых медленных в Центральной Америке — по этому показателю страна опережает только Гаити. Среди 18 млн жителей лишь 932 тысячи получили две дозы препарата от COVID-19.

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гватемала covid-19
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