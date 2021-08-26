Минздрав Гватемалы объявил о коллапсе системы здравоохранения

Гватемала, 26 августа. Гватемала переживает новый коллапс национальной системы здравоохранения из-за пандемии COVID-19. Об этом в ходе пресс-конференции сообщили представители Минздрава страны.

Власти Гватемалы заявили, что в государстве не осталось свободных больничных коек, а также наблюдается острая нехватка медицинского персонала для оказания помощи пациентам.

По официальным данным, с начала пандемии в Центральноамериканском государстве зарегистрировано более 444 тысяч случаев заражения и свыше 30 тысяч смертей.

«Даже если правительство Гватемалы увеличит количество больничных коек, на данный момент в стране нет достаточного числа медицинских работников для обеспечения ухода за всеми тяжелобольными», — отметил вице-министр по вопросам первичной помощи министерства здравоохранения Эдвин Монтуфар.

По данным ведомства, уровень загруженности больниц достиг 97% в наиболее пострадавших районах и 66% в местах, затронутых пандемией в умеренной степени. Кроме того, органы здравоохранения испытывают нехватку людских ресурсов.

По причине коллапса сотрудники в больницах вынуждены прибегать к крайним мерам. В Сети распространились снимки, на которых пациенты спят на диванах и на полу. Многие заболевшие умирают из-за недостаточного ухода.

El área de Covid-19 del Hospital General San Juan de Dios "COLAPSADO".

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Столичная больница Сан-Хуан-де-Диос является одной из наиболее пострадавших — здесь остались один врач и три медсестры на каждые 25 больных. Кроме того, закончились запасы медикаментов для лечения пациентов.

El Hospital General San Juan de Dios está colapsado



El personal es insuficiente. Hay un médico, 3 enfermeros/as y 1 terapista por cada 25 pacientes.



No hay equipo ni insumos para atender a la gente que llega.



Varios pacientes han muerto en las últimas 48 horas#SOSSanJuan pic.twitter.com/veDzWjpCLY — Sonny Figueroa (@Sonny_Figueroa) August 25, 2021

Гватемала 20 августа установила новый антирекорд по количеству заболеваний коронавирусом за сутки. За последнюю неделю число заражений достигло 6000. Страна переживает третью волну COVID-19, которая началась 14 июня. С тех пор среднесуточное количество смертей увеличилось с 20 до почти 45, в некоторые дни этот показатель достигал 70.

Ситуация в государстве настолько критическая, что даже министр здравоохранения заболела коронавирусом во второй раз.

Темпы вакцинации в Гватемале одни из самых медленных в Центральной Америке — по этому показателю страна опережает только Гаити. Среди 18 млн жителей лишь 932 тысячи получили две дозы препарата от COVID-19.