Школьник получил травмы в ДТП у поселка Первомайское в ТиНАО

Москва, 26 августа. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту травмирования несовершеннолетнего в результате аварии в ТиНАО.

Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, все произошло в районе поселения Первомайское. Водитель иномарки Nissan совершил наезд на ребенка, который на самокате пытался пересечь проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

Прибывшие на место медики госпитализировали 10-летнего пешехода. У него диагностировали "сотрясение головного мозга и ушиб живота". Информации о состоянии мальчика нет.

Ранее полиция начала проверку по факту наезда самокатчика на ребенка в Сочи.