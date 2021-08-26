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Школьник получил травмы в ДТП у поселка Первомайское в ТиНАО

  /   Обновлено: 26 августа 2021 17:26
Происшествия
Школьник получил травмы в ДТП у поселка Первомайское в ТиНАО
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 26 августа. Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту травмирования несовершеннолетнего в результате аварии в ТиНАО.

Как сообщает источник ФАН в правоохранительных органах, все произошло в районе поселения Первомайское. Водитель иномарки Nissan совершил наезд на ребенка, который на самокате пытался пересечь проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе.

Прибывшие на место медики госпитализировали 10-летнего пешехода. У него диагностировали "сотрясение головного мозга и ушиб живота". Информации о состоянии мальчика нет.

Ранее полиция начала проверку по факту наезда самокатчика на ребенка в Сочи.

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