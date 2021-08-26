Как в РФ изменят выплаты на детей, кто получит осенью деньги, будут ли новые выходные

Новая корректировка условий выплат на детей ожидает россиян осенью. Изменения должен утвердить Минтруд, они вступят в силу в конце года. Кроме того, уже в сентябре будет выплачено по 10 тысяч рублей всем пенсионерам и по 15 тысяч — военнослужащим. Ожидаются и другие нововведения. Подробности — в материале ФАН.

Соцвыплаты на детей: берегись автомобиля

Министерство труда скорректирует правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, смягчив требования, касающиеся наличия у граждан автомобилей. Как рассказала замглавы Минтруда Ольга Баталина, для малоимущих семей с детьми-дошкольниками будут смягчены квоты на автотранспорт. По нынешним правилам выплату получают семьи, у которых не больше одного автомобиля. Даже если второй автомобиль находится в угоне или под арестом, пособие не платят.

Исключение делается только для многодетных семей и семей с инвалидами, либо если вторая машина была выделена в качестве меры социальной поддержки. Только в этом случае наличие второй машины не является основанием для лишения семьи соцвыплат на детей. По новым правилам, которые анонсировал Минтруд, угнанные или арестованные автомобили при начислении пособия учитываться не будут.

Напомним, с марта 2021 года поддержка малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет составляет ежемесячно 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Ранее такая помощь составляла 50% регионального прожиточного минимума. С марта, если 50-процентная помощь не дает дотянуть средний доход семьи на одного человека до регионального прожиточного минимума, размер соцвыплаты повышают до 75% или 100%. Это же относится к случаям, когда ребенка берут под опеку.

Малоимущим одиноким родителям детей от 8 до 17 лет, а также вставшим на учет на ранних сроках беременным женщинам помогут пособием в 50% прожиточного минимума в регионе.

Федеральное агентство новостей /

Осенние выплаты пенсионерам и военным

ФАН уже подробно рассказывал, что президент России Владимир Путин предложил поддержать россиян единовременными выплатами, чтобы уменьшить потери граждан от повышения цен и инфляции — следствий общемировых процессов в экономике, связанных с последствиями пандемии COVID-19. Выплаты по 10 тысяч рублей всем пенсионерам, в том числе военным и работающим, президент утвердил своими указами.

Владимир Путин также заявил о единовременных выплатах всем военнослужащим по 15 тысяч рублей.

Почему это решение очень своевременное и как живые деньги помогут оживить экономику, в авторской колонке для ФАН рассказала заслуженная артистка России, депутат Госдумы Елена Драпеко.

Когда начислят деньги

Уже известно, как и когда будут выдаваться деньги пенсионерам. Изначально шла речь, что выплаты гражданам будут поступать в сентябре. Сейчас появилась более детальная информация.

Более 30 миллионов российских пенсионеров, которым деньги приходят на карту, получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей в конце следующей недели, то есть в первых числах сентября. Остальные пенсионеры начнут получать деньги с 3 сентября.

По 15 тысяч рублей военным также планируется начать выплачивать в сентябре. Кроме того, в октябре будет проведена плановая индексация пенсий военным пенсионерам (см. инфографику ФАН).

Школьные выплаты на детей

Продолжается перечисление выплат на детей-школьников от 6 до 18 лет (для школьников с инвалидностью — до 23 лет), деньги уже получили 98% тех, кто имеет право на эту выплату.

Федеральное агентство новостей /

Дополнительные выходные

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил предоставить работающим пенсионерам четыре дополнительных выходных дня в декабре, увеличив новогодние каникулы. Автор инициативы считает, что предоставление этой категории россиян возможности отдохнуть с 27 декабря по 9 января будет хорошей мерой социальной поддержки и окажет положительное влияние на эпидемиологическую ситуацию по COVID-19. Парламентарий полагает, что пенсионеры, как люди из главной группы риска, смогут лучше обезопасить себя от инфекции, оставшись дома в предновогодние дни.

Кроме того, в некоторых Telegram-каналах появились слухи, что, возможно, россиянам предоставят дополнительные выходные для снижения эпидемиологической нагрузки во время выборов, которые в 2021 году пройдут в России с 17 по 19 сентября. Однако никакой официальной информации на этот счет пока нет.