Шойгу: Северный флот провел важные исследования в Арктике

Москва, 26 августа. Северный флот провел важные исследования в Арктике в рамках совместной работы с Русским географическим обществом (РГО), заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, военные моряки совместно с РГО участвуют в комплексной экспедиции «Помни войну». В этом году также планируется реализация очередного этапа историко-культурного проекта «Главный фасад России. История, события, люди».

Шойгу отметил, что на сегодняшний день Северный флот России задействован в проведении важных исследований в акваториях Баренцева, Белого и Карского морей. Специалисты также заняты в работе по реконструкции маршрутов первых исследователей Новой Земли.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, что после ухода с государственной службы продолжит работу в Русском географическом обществе. Отметим, что Шойгу занимает там пост президента. Он назвал работу в РГО невероятно интересной.